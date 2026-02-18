Дуа Липа в прозрачном платье Chanel появилась на Берлинале (ФОТО)

Дуа Липа. Фото: Global Look Press / ImagePressAgency / face to face

Британская поп-звезда Дуа Липа привлекла внимание своим выходом на красную дорожку Международного Берлинского кинофестиваля. Певица появилась на мероприятии, чтобы поддержать своего жениха Каллума Тернера, представившего в Германии новый фильм "Обрезка роз".

Для публичного выхода Дуа Липа выбрала эффектное черное вязаное платье от Chanel. Наряды имели прозрачную текстуру, опущенную линию плеч и разделение с декоративной торочкой. Певица соединила его с классическими черными туфлями от Christian Louboutin и роскошным колье-змеей от Bvlgari. Образ дополнили сдержанная прическа и лаконичный макияж.

Тем временем Каллум Тернер избрал более традиционный стиль. Партнер Дуа Липы был одет в светло-коричневый костюм с галстуком с принтом. Контраст между классическим мужским образом и смелым выбором певицы только усилил внимание фотографов.

Дуа Липа – одна из самых успешных артисток современной поп-сцены. Она является обладательницей многочисленных наград, в частности, Brit Awards и "Грэмми". Ее хиты "New Rules" и "No Lie" имеют более 1 миллиарда просмотров на YouTube.

