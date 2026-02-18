Дуа Ліпа у прозорій сукні Chanel з’явилася на Берлінале (ФОТО)

Британська попзірка Дуа Ліпа привернула увагу своїм виходом на червону доріжку Міжнародного Берлінського кінофестивалю. Співачка з’явилася на заході, щоб підтримати свого нареченого Каллума Тернера, який представив у Німеччині новий фільм "Обрізка троянд".

Дуа Ліпа. Фото: Global Look Press / ImagePressAgency / face to face

Для публічного виходу Дуа Ліпа обрала ефектну чорну в’язану сукню від Chanel. Вбрання мало прозору текстуру, опущену лінію плечей і поділ із декоративною торочкою. Співачка поєднала його з класичними чорними туфлями від Christian Louboutin та розкішним кольє-змією від Bvlgari. Образ доповнили стримана зачіска та лаконічний макіяж.

Тим часом Каллум Тернер обрав більш традиційний стиль. Партнер Дуа Ліпи був одягнений у світло-коричневий костюм із краваткою з принтом. Контраст між класичним чоловічим образом і сміливим вибором співачки лише підсилив увагу фотографів.

Дуа Ліпа — одна з найуспішніших артисток сучасної попсцени. Вона є володаркою численних нагород, зокрема Brit Awards і "Ґреммі". Її хіти "New Rules" та "No Lie" мають понад 1 мільярда переглядів на YouTube.

