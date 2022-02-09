Дженнифер Лопес с новой прической украсила обложку Rolling Stone (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
52-летняя
голливудская красотка, актриса Дженнифер Лопес стала звездой нового выпуска американского
журнала Rolling Stone, где снялась в дерзких нарядах и с новой прической.
Дженнифер Лопес / Фото: @jlo
Популярная
актриса позировала в пикантном образе из коллекции Balmain весна-лето 2022, который
дополнила браслетами Elsa Peretti x Tiffany & Co. и серьгами Jennifer
Fisher. К слову, боди-блейзеры сейчас в моде, и версия, которую выбрала Джей
Ло, отвечает всем требованиям: от глубокого выреза и острых лацканов до
атласной отделки. Также знаменитость продемонстрировала свою новую прическу —
короткое каре.
В
интервью изданию, Лопес рассказала о фильме "Выйду за тебя", в котором снялась
вместе с актером Оуэном Уилсоном и колумбийским певцом Малумой. А также
ответила на вопрос о ее отношениях с Беном Аффлеком.
"Я не буду много говорить об этом. Мы оба повзрослели. У меня есть второй шанс на настоящую любовь. Как я уже сказала, мы многому научились. Мы знаем, что реально, а что нет. Все изменилось. Но я стараюсь не говорить слишком много", – сказала Дженнифер.
Напомним,
американская актриса, звезда
фильма "Начни сначала" Дженнифер Лопес выступила на шоу The Voice в шикарном
наряде от украинского дизайнера
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес ответила на
вопрос, хочет ли официально выйти замуж в четвертый раз.
Читайте
также, что голливудскую знаменитость Дженнифер Лопес обвинили в злоупотреблении ботоксом. Но звезда не стала молчать и ответила хейтремам. Актриса заявила, что
ни разу не делала "инъекции красоты" и какие-либо операции.
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