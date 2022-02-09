Дженнифер Лопес с новой прической украсила обложку Rolling Stone (ФОТО)

52-летняя голливудская красотка, актриса Дженнифер Лопес стала звездой нового выпуска американского журнала Rolling Stone, где снялась в дерзких нарядах и с новой прической.

Дженнифер Лопес / Фото: @jlo

Популярная актриса позировала в пикантном образе из коллекции Balmain весна-лето 2022, который дополнила браслетами Elsa Peretti x Tiffany & Co. и серьгами Jennifer Fisher. К слову, боди-блейзеры сейчас в моде, и версия, которую выбрала Джей Ло, отвечает всем требованиям: от глубокого выреза и острых лацканов до атласной отделки. Также знаменитость продемонстрировала свою новую прическу — короткое каре.

В интервью изданию, Лопес рассказала о фильме "Выйду за тебя", в котором снялась вместе с актером Оуэном Уилсоном и колумбийским певцом Малумой. А также ответила на вопрос о ее отношениях с Беном Аффлеком.

"Я не буду много говорить об этом. Мы оба повзрослели. У меня есть второй шанс на настоящую любовь. Как я уже сказала, мы многому научились. Мы знаем, что реально, а что нет. Все изменилось. Но я стараюсь не говорить слишком много", – сказала Дженнифер.

Напомним, американская актриса, звезда фильма "Начни сначала" Дженнифер Лопес выступила на шоу The Voice в шикарном наряде от украинского дизайнера

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес ответила на вопрос, хочет ли официально выйти замуж в четвертый раз.

Читайте также, что голливудскую знаменитость Дженнифер Лопес обвинили в злоупотреблении ботоксом. Но звезда не стала молчать и ответила хейтремам. Актриса заявила, что ни разу не делала "инъекции красоты" и какие-либо операции.

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