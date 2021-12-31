Джей Ло засняли на прогулке с Беном Аффлеком (ФОТО)

52-летняя американская актриса Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци, когда прогуливалась по Лос-Анджелесу со своими детьми и возлюбленным Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: REUTERS

Как сообщает издание The Daily Mail, звездная пара пытается как можно больше времени проводить вместе, поэтому на днях Джей Ло отправилась на шопинг, взяв с собой близнецов — 13-летних Макса и Эмми, а также своего бойфренда Бена Аффлека. После похода по магазинах знаменитости пообедали в ресторане отеля Hotel Bel-Air.

Для прогулки звезда "Стриптизерш" выбрала черные широкие брюки и двубортных стильный тренч. Свой образ Дженнифер Лопес дополнила черными ботинками на подошве и сумочкой французского бренда Hermes. Волосы актриса собрала в пучок, сделала легкий макияж, но лицо скрыла за защитной маской.

Возлюбленный актрисы Бен Аффлек был в черных штанах, синей рубашке и бежевом кардигане с толстыми пуговицами, а сверху надел короткое пальто такого же оттенка.





Напомним, что после разрыва помолвки с баскетболистом Алексом Родригесом в 2021 году, актриса Дженнифер Лопес восстановила романтические отношения с Беном Аффлеком, что стало полным сюрпризом для всех. Дело в том, что в 2003 году пара собиралась пожениться, но по неизвестным причинам рассталась. Теперь, судя по всему, знаменитостям хорошо вместе, и они не скрывают своих чувств друг к другу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса Дженнифер Лопес отметила, что несмотря на неудачный опыт в предыдущих браках, она верит в любовь и согласна пойти под венец в четвертый раз.

Читайте также, что Дженнифер Лопес надела платье от украинского дизайнера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!