Экс-"холостяк" Макс Михайлюк показал, как подросла его дочь (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Профессиональный пилот,
участник романтического шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк умилил
фолловеров новой фотографией со своей дочерью.
Макс Михайлюк / Фото: @flymax305
Счастливый
отец опубликовал кадр в социальной сети Instagram, где позирует с восьмимесячной
девочкой Арианой, которая любопытно смотрит в камеру, а он нежно ее целует.
Малышка была одета в курточку персикового цвета и бело-красную шапку с
помпонами. А Макс для прогулки с дочерью выбрал черную куртку с меховым воротником.
Свою
публикацию, которая больше чем за сутки собрала 52 тысячи лайков, он подписал так: "Давненько нас тут не
было. А мы за это время изрядно подросли". Фолловеры тут же начали активно
комментировать новый кадр, делясь догадками, на кого же больше похожа дочка экс-"холостяка".
"Папина девочка, будьте здоровы и счастливы", "Как похожая на папу", "Ангелочек", "Какие вы уже взрослые", "Папина ксерокопия", "Ой, какая милота", "Папина и мамина ягодка", — написали поклонники.
Напомним,
что Макс Михайлюк впервые стал отцом в конце апреля. Дочку ему родила модель
Даша Хлыстун, с которой пилот познакомился в интернете, буквально сразу после
выхода "Холостяка 10" в эфир. У главного герои не сложились отношения
с девушкой, которую он выбрал в финале проекта.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что звезда 11-го по счету сезона
телешоу "Холостяк" – Джессика Чеги выложила в социальных сетях
фотографии из зимнего отпуска, который она провела на известном горном курорте
Буковель в Карпатах.
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также, украинская актриса Ксения Мишина призналась, жалеет ли о своем финальном
выборе на проекте "Холостячка".
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