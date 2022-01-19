Экс-"холостяк" Макс Михайлюк показал, как подросла его дочь (ФОТО)

Профессиональный пилот, участник романтического шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк умилил фолловеров новой фотографией со своей дочерью.

Макс Михайлюк / Фото: @flymax305

Счастливый отец опубликовал кадр в социальной сети Instagram, где позирует с восьмимесячной девочкой Арианой, которая любопытно смотрит в камеру, а он нежно ее целует. Малышка была одета в курточку персикового цвета и бело-красную шапку с помпонами. А Макс для прогулки с дочерью выбрал черную куртку с меховым воротником.

Свою публикацию, которая больше чем за сутки собрала 52 тысячи лайков, он подписал так: "Давненько нас тут не было. А мы за это время изрядно подросли". Фолловеры тут же начали активно комментировать новый кадр, делясь догадками, на кого же больше похожа дочка экс-"холостяка".

"Папина девочка, будьте здоровы и счастливы", "Как похожая на папу", "Ангелочек", "Какие вы уже взрослые", "Папина ксерокопия", "Ой, какая милота", "Папина и мамина ягодка", — написали поклонники.





Напомним, что Макс Михайлюк впервые стал отцом в конце апреля. Дочку ему родила модель Даша Хлыстун, с которой пилот познакомился в интернете, буквально сразу после выхода "Холостяка 10" в эфир. У главного герои не сложились отношения с девушкой, которую он выбрал в финале проекта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда 11-го по счету сезона телешоу "Холостяк" – Джессика Чеги выложила в социальных сетях фотографии из зимнего отпуска, который она провела на известном горном курорте Буковель в Карпатах.

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