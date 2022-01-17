Ксения Мишина призналась, жалеет ли о своем выборе на "Холостячке"



















Популярная украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина призналась, жалеет ли она о том, что в финале проекта сказала "да" юмористу Александру Эллерту, а не Алексею Тригубенко.

Ксения Мишина | Фото: @misha.k.ua

В новом интервью Dorotye знаменитость рассказала, что чувства к Александру Эллерту у нее появились чуть ли не с первого взгляда, но она присматривалась к мужчинам и пыталась найти того, с кем она видит будущее. В итоге, в финале "Холостячки" оказался комик Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

Мишина отметила, что в Алексее ей очень нравилось постоянство, стабильность, харизматичность, но ее сердце склонялось к Александру. И даже несмотря на то, что сейчас они с автором студии "Квартал 95" не вместе, она не жалеет, что выбрала его в финале проекта.

Актриса призналась, что проект "Холостячка" подарил ей очень много ярких эмоций и незабываемых моментов, она действительно определенный период времени был влюблена в Александра и счастлива с ним.

"Я реально влюбилась в Сашу. Я полностью осознавала, кого я выбрала", – заявила Ксения Мишина.

Напомним, что 32-летняя популярная актриса Ксения Мишина не скрывать того, что на данный момент они с победителем "Холостячки" Александром Эллертом не вместе. В программе "Светская жизнь" знаменитость впервые назвала причины их расставания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская актриса Ксения Мишина в прошлом месяце отдохнула в ОАЭ, где сверкнула стройной фигурой в черном купальнике.

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