logo

BTC/USD

42305.93

ETH/USD

3222.05

LTC/USD

150.21

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Ксения Мишина призналась, жалеет ли о своем выборе на "Холостячке"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ксения Мишина призналась, жалеет ли о своем выборе на "Холостячке"

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, жалеет ли, что на проекте "Холостячка" выбрала Александра Эллерта, а не Тригубенка

сегодня, 20:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:








Популярная украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина призналась, жалеет ли она о том, что в финале проекта сказала "да" юмористу Александру Эллерту, а не Алексею Тригубенко.

Ксения Мишина призналась, жалеет ли о своем выборе на "Холостячке"

Ксения Мишина | Фото: @misha.k.ua

В новом интервью Dorotye знаменитость рассказала, что чувства к Александру Эллерту у нее появились чуть ли не с первого взгляда, но она присматривалась к мужчинам и пыталась найти того, с кем она видит будущее. В итоге, в финале "Холостячки" оказался комик Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

Мишина отметила, что в Алексее ей очень нравилось постоянство, стабильность, харизматичность, но ее сердце склонялось к Александру. И даже несмотря на то, что сейчас они с автором студии "Квартал 95" не вместе, она не жалеет, что выбрала его в финале проекта.

Актриса призналась, что проект "Холостячка" подарил ей очень много ярких эмоций и незабываемых моментов, она действительно определенный период времени был влюблена в Александра и счастлива с ним.

"Я реально влюбилась в Сашу. Я полностью осознавала, кого я выбрала", – заявила Ксения Мишина.

Напомним, что 32-летняя популярная актриса Ксения Мишина не скрывать того, что на данный момент они с победителем "Холостячки" Александром Эллертом не вместе. В программе "Светская жизнь" знаменитость впервые назвала причины их расставания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская актриса Ксения Мишина в прошлом месяце отдохнула в ОАЭ, где сверкнула стройной фигурой в черном купальнике.

Читайте также, финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал, как пережил отказ Ксении Мишиной.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!