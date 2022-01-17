Ксения Мишина призналась, жалеет ли о своем выборе на "Холостячке"

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Светлана Шкурупий
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украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина
призналась, жалеет ли она о том, что в финале проекта сказала "да"
юмористу Александру Эллерту, а не Алексею Тригубенко.
Ксения Мишина | Фото: @misha.k.ua
В
новом интервью Dorotye знаменитость рассказала, что чувства к Александру
Эллерту у нее появились чуть ли не с первого взгляда, но она присматривалась к
мужчинам и пыталась найти того, с кем она видит будущее. В итоге, в финале
"Холостячки" оказался комик Александр Эллерт и бизнесмен Алексей
Тригубенко.
Мишина
отметила, что в Алексее ей очень нравилось постоянство, стабильность,
харизматичность, но ее сердце склонялось к Александру. И даже несмотря на то,
что сейчас они с автором студии "Квартал 95" не вместе, она не
жалеет, что выбрала его в финале проекта.
Актриса
призналась, что проект "Холостячка" подарил ей очень много ярких
эмоций и незабываемых моментов, она действительно определенный период времени
был влюблена в Александра и счастлива с ним.
Напомним,
что 32-летняя популярная актриса Ксения Мишина не скрывать того, что на данный
момент они с победителем "Холостячки" Александром Эллертом не вместе.
В программе "Светская жизнь" знаменитость впервые назвала причины их расставания.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинская актриса Ксения Мишина в
прошлом месяце отдохнула в ОАЭ, где сверкнула стройной фигурой в черном купальнике.
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также, финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал, как пережил отказ Ксении Мишиной.
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