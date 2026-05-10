Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию: первые фото до и после
Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию: первые фото до и после

Эктор Хименес-Браво показал, как выглядит после пластической операции.

10 мая 2026, 13:10
Автор:
Slava Kot

Известный украинский шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о пластической операции на лице. 54-летний телеведущий признался, что перенес блефаропластику – это косметическая процедура по коррекции век.

Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию. Фото: instagram / hectorjimenezbravo

Об изменениях в облике шеф-повар сообщил на своей странице в Instagram. По словам Эктора Хименеса-Браво, он отважился на пластическую операцию из-за возрастных изменений и желания избавиться от "усталого взгляда". Телеведущий объяснил, что с годами кожа вокруг глаз потеряла тонус, поэтому он решил обратиться к пластическим хирургам.

"Этот день настал! Наконец-то могу поделиться результатами своей реабилитации после блефаропластики", — написал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице . Фото: instagram / hectorjimenezbravo

Шеф-повар показал, как выглядел в первые дни после операции. На обнародованных кадрах видны отеки и следы хирургического вмешательства. По словам телеведущего, восстановление сопровождалось временной припухлостью и швами, однако реабилитация прошла быстрее, чем он ожидал.

Эктор Хименес-Браво сделал блефаропластику. Фото: instagram / hectorjimenezbravo

Эктор рассказал, что через неделю после процедуры врачи сняли швы и оставили специальные тейпы в глазной зоне.

Для Эктора Хименеса Браво это не первый опыт косметического вмешательства. Ранее телеведущий рассказывал, что делал пересадку волос.

Источник: https://www.instagram.com/hectorjimenezbravo/
