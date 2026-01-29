Елена Тополя после шантажа интимным видео выдала календарь с деликатными фото

Елена Тополя. Фото из открытых источников

Украинская певица Елена Тополя (ранее известная как Alyosha) ответила на попытку шантажа интимным видео публичным и символическим жестом. Артистка выпустила мотивационный календарь с фотографиями. Проект стал не только художественным заявлением, но и позицией против насилия, давления и нарушения личных границ.

В календаре Елена Тополя появляется в черном боде с надписями на теле "Мое тело — мой голос", "Мой выбор", "Уважение", "Безопасность", "Сексуальность", "Разнообразие". По словам артистки, эти слова ее ответ на попытки заставить молчать и стыдиться.

"Этот календарь родился по моему глубокому убеждению, что каждый человек имеет право на свои границы, на свое "да" и "нет", на свободу любить себя и свое тело без стыда или страха. Я написала важные слова на своем теле, потому что это мой голос, моя сила и мой выбор", — заявила Тополя.

Проект певицы был создан при партнерстве ОО "Дівчата" и адресован прежде всего женщинам и целью поддержать тех, кто пережил давление или унижение.

Напомним, в ночь на 19 января блоггеры и журналисты получили письма с сообщениями о наличии интимного секс-видео певицы. Елена Тополя публично подтвердила факт преступления и заявила о шантаже. Впоследствии правоохранители задержали мужчину, причастного к давлению на артистку.

