«Это постоянный стресс»: Мишина о причинах расставания с Эллертом



















32-летняя популярная актриса Ксения Мишина не скрывать того, что на данный момент они с победителем "Холостячки" Александром Эллертом не вместе. В программе "Светская жизнь" знаменитость впервые назвала причины их расставания.

Ксения Мишина | Фото: @misha.k.ua

Звезда "Крепостной" призналась, что очень ценила отношения с юмористом, у них было очень много ярких и интересных совместных моментов, но также были свои минусы. Они пытались как-то наладить все и "притереться" друг к другу, но ничего, к сожалению, не получилось.

Ксения отметила, что в какой-то момент в отношениях с Александром ей стало некомфортно, ей было очень больно, сложно и она не знала, как с этим справиться. По словам актрисы, Эллерт испытывал такие же эмоции, и он тоже не понимал, как все "разрулить". Инициатором разрыва стала актриса и считает, что это было правильным решением.

"Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, как мы будем дальше существовать, будем мы вместе или нет. Но пока вот такая ситуация…Я ценила эти отношения, но это был постоянный стресс", — отметила Мишина.

Напомним, что 32-летняя популярная актриса, первая "Холостячка" страны Ксения Мишина поделилась с подписчиками яркими фотографиями со своего отдыха в ОАЭ. Знаменитость опубликовала снимки в откровенном черном купальнике, продемонстрировав свое шикарное подтянутое тело.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце октября Ксения Мишина, отвечая на вопросы подписчиков в Insta-stories довольно резко ответила, что они с Александром Эллертом не вместе.

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