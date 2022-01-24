Голливудская актриса разошлась с парнем, которому родила сына

30-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Нерв" и "Мы-Миллеры" Эмма Робертс несколько недель назад разошлась со своим парнем Гарретом Хедлундом. Вместе они воспитывают сына Родса, которому в прошлом месяце исполнился годик. Об этом сообщило издание People.

Эмма Робертс / Фото: @emmaroberts

Что стало причиной разрыва — неизвестно, но источники близкие к паре отметили, что между Эммой и Гарретом в последнее время было напряжение, поэтому они решили разойтись. Но при этом, знаменитости стараются оставаться хорошими родителями для своего сына Родса, который в декабре 2021 года отпраздновал первый день рождения. Эмма и Гаррет отметили праздник вместе в окружении близких людей.

К слову, звезда "Нерва" начала встречаться с актером Гарретом Хедлундом весной 2019 года, но официально подтвердить свои отношения они не успели.

Напомним, что голливудская красотка Эмма Робертс официально подтвердила свою первую беременность в конце августа 2020 года. Знаменитость опубликовала снимок, где сидит вместе со своим возлюбленном в легком платье, которое подчеркивало ее округлившийся животик. Актриса призналась фолловерам, что ждет мальчика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в декабре 2020 года актриса Эмма Робертс впервые стала мамой. Мальчик, которого они с парнем назвали Родс, родился в одной из больниц Лос-Анджелеса.

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