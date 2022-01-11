logo

BTC/USD

42782.97

ETH/USD

3231.54

LTC/USD

131.56

USD/UAH

27.70

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известный певец намекнул на роман с Анджелиной Джоли
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный певец намекнул на роман с Анджелиной Джоли

Канадский исполнитель выпустил трек, в котором, как считают поклонники, подтвердил свои романтические отношения с Анджелиной Джоли

сегодня, 20:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

31-летний популярный исполнитель The Weeknd подогрел сплетни о своем романе с 46-летней звездой Голливуда Анджелиной Джоли, которые активно начали распространяться в сети еще этим летом. 

Известный певец намекнул на роман с Анджелиной Джоли

The Weeknd / Фото: CBS Photo Archive

Канадский певец недавно представил поклонникам свой новый альбом под названием "Dawn FM" и в одном из треков спел строчку "Моя новая девушка — она кинозвезда". И фанаты решили, что относится она именно к звезде "Малефисенты" Анджелине Джоли.  Дело в том, что летом знаменитостей заметили в одном из ресторанов, а после на музыкальном концерте. Как сообщали источники, их сблизились общие рабочие проекты.

Слухи о романе, которые после этого начали активно распространяться в интернете, не комментировал ни The Weeknd, ни Анджелина Джоли. Но один из инсайдеров заявил, что знаменитости хоть и делают вид, что только дружат, но все понимают, что их связывают более серьезные отношения.

Напомним, известный исполнитель The Weeknd написал в социальной сети гневный пост, в котором обвинил руководство музыкальной премии "Грэмми". Что возмутило певца?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в октябре 2021 года голливудскую красотку Анджелину Джоли "застукали" вместе с бывшим супругом Джонни Ли Миллером. Они поужинали в ресторане, после чего вместе уехали на автомобиле. 

Читайте также, что летом 2021 года американской актрисе, звезде фильма "Основной инстинкт" Шерон Стоун приписывали роман с 25-летним рэпером RMR. По словам анонимного источника, между Шэрон и молодым исполнителем возникла "уникальная дружба". Знаменитости много времени проводили вместе, развлекались и танцевали.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.woman.ru/news/ona-kinozvezda-the-weeknd-podtverdil-roman-s-dzholi-id703313/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!