Известный певец намекнул на роман с Анджелиной Джоли

31-летний популярный исполнитель The Weeknd подогрел сплетни о своем романе с 46-летней звездой Голливуда Анджелиной Джоли, которые активно начали распространяться в сети еще этим летом.

The Weeknd / Фото: CBS Photo Archive

Канадский певец недавно представил поклонникам свой новый альбом под названием "Dawn FM" и в одном из треков спел строчку "Моя новая девушка — она кинозвезда". И фанаты решили, что относится она именно к звезде "Малефисенты" Анджелине Джоли. Дело в том, что летом знаменитостей заметили в одном из ресторанов, а после на музыкальном концерте. Как сообщали источники, их сблизились общие рабочие проекты.

Слухи о романе, которые после этого начали активно распространяться в интернете, не комментировал ни The Weeknd, ни Анджелина Джоли. Но один из инсайдеров заявил, что знаменитости хоть и делают вид, что только дружат, но все понимают, что их связывают более серьезные отношения.

Напомним, известный исполнитель The Weeknd написал в социальной сети гневный пост, в котором обвинил руководство музыкальной премии "Грэмми". Что возмутило певца?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в октябре 2021 года голливудскую красотку Анджелину Джоли "застукали" вместе с бывшим супругом Джонни Ли Миллером. Они поужинали в ресторане, после чего вместе уехали на автомобиле.

Читайте также, что летом 2021 года американской актрисе, звезде фильма "Основной инстинкт" Шерон Стоун приписывали роман с 25-летним рэпером RMR. По словам анонимного источника, между Шэрон и молодым исполнителем возникла "уникальная дружба". Знаменитости много времени проводили вместе, развлекались и танцевали.

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