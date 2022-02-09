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Кайли Дженнер стала мамой во второй раз (ФОТО)

Американская модель Кайли Дженнер и ее возлюбленный Тревис Скотт во второй раз стали родителями: у пары появился сын

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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В "мистическую" дату — 02.02.2022 года американская знаменитость Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Об этом радостном событии модель сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав черно-белую фотографию.

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз (ФОТО)

Кайли Дженнер / Фото: @kyliejenner

На кадре запечатлена ручка новорожденного, которую держит Скотт. Судя по голубому сердечку, которое Кайли добавила к публикации, у пары родился сын. На данный момент никаких подробностей этого события не разглашают. Родителей уже успели поздравить звездные друзья и родственники. В комментариях к публикации Ким Кардашьян тоже добавила голубое сердечко, а Кортни Кардашьян написала: "Мама двух жизней".

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз (ФОТО) - фото 2

Другие фолловери также присоединились к поздравлениям и пожелали малышу счастья: "Поздравляем вашу семью", "Ох уж эта маленькая ручка", "Поздравляем, очень за вас рады", "Маленький ангелочек", — говорится в комментариях.

К слову, Кайли Дженнер и ее возлюбленный Тревис Скотт встречаются уже четыре года, но не раз расходились и мирились. Но, несмотря на это, всегда мирно воспитывали свою общую дочь Сторми, которой недавно исполнилось 4 года.

Напомним, американская знаменитость Кайли Дженнер любит хвастаться своими пышными формами, поэтому часто публикует в сети откровенные снимки. Но ее новый кадр произвел настоящий фурор.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2021 года популярная актриса, звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз. У знаменитости родился сын, которого они с мужем назвали Космо.

Читайте также, что 35-летняя актриса, звезда фильмов "Аквамен" и "Сумасшедшая езда" Эмбер Херд неожиданно объявила, что стала мамой. Сообщается, что ребенка бывшей супруге Джонни Деппа родила суррогатная мать, после того, как звезда "Аквамена" узнала, что не сможет самостоятельно выносить малыша.


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