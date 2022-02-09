Кайли Дженнер стала мамой во второй раз (ФОТО)

В "мистическую" дату — 02.02.2022 года американская знаменитость Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Об этом радостном событии модель сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав черно-белую фотографию.

Кайли Дженнер / Фото: @kyliejenner

На кадре запечатлена ручка новорожденного, которую держит Скотт. Судя по голубому сердечку, которое Кайли добавила к публикации, у пары родился сын. На данный момент никаких подробностей этого события не разглашают. Родителей уже успели поздравить звездные друзья и родственники. В комментариях к публикации Ким Кардашьян тоже добавила голубое сердечко, а Кортни Кардашьян написала: "Мама двух жизней".





Другие фолловери также присоединились к поздравлениям и пожелали малышу счастья: "Поздравляем вашу семью", "Ох уж эта маленькая ручка", "Поздравляем, очень за вас рады", "Маленький ангелочек", — говорится в комментариях.

К слову, Кайли Дженнер и ее возлюбленный Тревис Скотт встречаются уже четыре года, но не раз расходились и мирились. Но, несмотря на это, всегда мирно воспитывали свою общую дочь Сторми, которой недавно исполнилось 4 года.

Напомним, американская знаменитость Кайли Дженнер любит хвастаться своими пышными формами, поэтому часто публикует в сети откровенные снимки. Но ее новый кадр произвел настоящий фурор.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе 2021 года популярная актриса, звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз. У знаменитости родился сын, которого они с мужем назвали Космо.

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