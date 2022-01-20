Ким Кардашьян восхитила фигурой в белоснежном бикини (ФОТО)

41-летняя американская знаменитость Ким Кардашьян восхитила фанатов новыми снимками с Багамских островов, где отдыхает со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.

Ким Кардашьян / Фото: @kimkardashian

Солнечные кадры Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram, на них она позирует в белоснежном бикини, демонстрируя прелести своей стройной фигуры. Американская звезда прогуляласьна живописном пляже, а также скупалась в океане.

Судя по всему, несмотря на простые отношения с бывшим супругом Канье Уэстом, фотомодель выглядит счастливой и радостной. Меньше чем за сутки ее публикация набрала 5,4 млн лайков и множество комментариев: "Роскошная", "Очень красиво", "Красавица Ким!! Какое тело", "Королева", "Ким выглядит счастливой", — написали фолловеры.

К слову, по информации иностранных СМИ американская модель Ким Кардашьян отдыхает на экзотическом курорте со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном. Она пытается абстрагироваться от скандалов, связанных с бывшим мужем Канье Уэстом, который в новом своем интервью заявил, что бывшая возлюбленная не дает ему видеться с детьми.

Напомним, в ноябре 2021 года Ким Кардашьян "застукали" на свидании с комиком Питом Дэвидсоном. Пара вместе отдыхала в частном клубе Мангеттена "Zero Bond".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Ким Кардашьян откровенно рассказала, почему первая беременность сильно ударила по ее самооценке.

Читайте также, что слухи о разводе Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста появились еще в январе 2021 года. Говорили, что фотомодель обратилась к адвокату по поводу подготовки документов для оформления развода.

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