Ким Кардашьян восхитила фигурой в белоснежном бикини (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
41-летняя
американская знаменитость Ким Кардашьян восхитила фанатов новыми снимками с
Багамских островов, где отдыхает со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.
Ким Кардашьян / Фото: @kimkardashian
Солнечные
кадры Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram, на них она
позирует в белоснежном бикини, демонстрируя прелести своей стройной фигуры.
Американская звезда прогуляласьна живописном пляже, а также скупалась в
океане.
Судя
по всему, несмотря на простые отношения с бывшим супругом Канье Уэстом,
фотомодель выглядит счастливой и радостной. Меньше чем за сутки ее публикация
набрала 5,4 млн лайков и множество комментариев: "Роскошная", "Очень
красиво", "Красавица Ким!! Какое тело", "Королева",
"Ким выглядит счастливой", — написали фолловеры.
К слову, по информации иностранных СМИ американская модель Ким Кардашьян отдыхает на экзотическом курорте со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном. Она пытается абстрагироваться от скандалов, связанных с бывшим мужем Канье Уэстом, который в новом своем интервью заявил, что бывшая возлюбленная не дает ему видеться с детьми.
Напомним,
в ноябре 2021 года Ким Кардашьян "застукали" на свидании с комиком
Питом Дэвидсоном. Пара вместе отдыхала в частном клубе Мангеттена "Zero
Bond".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Ким Кардашьян
откровенно рассказала, почему первая беременность сильно ударила по ее самооценке.
Читайте
также, что слухи о разводе Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста появились еще в
январе 2021 года. Говорили, что фотомодель обратилась к адвокату по поводу
подготовки документов для оформления развода.
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