Ким Кардашьян выпустила коллекцию белья к 14 февраля (ФОТО)

41-летняя американская звезда Ким Кардашьян уже подготовилась ко Дню святого Валентина и вместе со своим брендом Skims выпустила новую коллекцию соблазнительного нижнего белья. Презентовала новинку модель на официальной странице компании в Instagram.

Ким Кардашьян / Фото: @kimkardashian

Новые стили, новые цвета, новые способы уйти ва-банк в самый сексуальный день года. Ограниченные выпуски сексуальных комплектов и роскошных мелочей, в которые сразу влюбляешься, созданы для любых ваших планов.

В праздничную коллекцию бренда Skims вошли трусики, бюстгальтеры, топы, комбинезоны, боди, халаты, пижамы и комплекты для сна. Практически весь ассортимент представлен в ярко-розовом цвете. Некоторые позиции выполнены в черном и бежевом оттенках.

Ким Кардашьян выступила одной из моделей и стоит отметить, что звезда выглядела очень сексуально на фото, которые презентовала в своей социальной сети. Поклонники были в восторге от коллекции: "Красотка в розовом", "Самая сексуальная красотка", "Розовая леди", "Прекрасная Ким", "Какое у тебя красивое тело", — написали фолловеры в комментариях.

К слову, ознакомиться со всей коллекцией и ценами можно на сайте skims.com.

Напомним, 41-летняя американская знаменитость Ким Кардашьян восхитила фанатов новыми снимками с Багамских островов, где отдыхала со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Ким Кардашьян приехала в Рим и прогулялась по уличкам города в соблазнительном боди телесного цвета, принадлежащего украинскому бренду Bevza.

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