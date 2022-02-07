Ким Кардашьян выпустила коллекцию белья к 14 февраля (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
41-летняя
американская звезда Ким Кардашьян уже подготовилась ко Дню святого Валентина и
вместе со своим брендом Skims выпустила новую коллекцию соблазнительного нижнего
белья. Презентовала новинку модель на официальной странице компании в Instagram.
Ким Кардашьян / Фото: @kimkardashian
Новые
стили, новые цвета, новые способы уйти ва-банк в самый сексуальный день года.
Ограниченные выпуски сексуальных комплектов и роскошных мелочей, в которые
сразу влюбляешься, созданы для любых ваших планов.
В
праздничную коллекцию бренда Skims вошли трусики, бюстгальтеры, топы,
комбинезоны, боди, халаты, пижамы и комплекты для сна. Практически весь
ассортимент представлен в ярко-розовом цвете. Некоторые позиции выполнены в
черном и бежевом оттенках.
Ким
Кардашьян выступила одной из моделей и стоит отметить, что звезда выглядела
очень сексуально на фото, которые презентовала в своей социальной сети.
Поклонники были в восторге от коллекции: "Красотка в розовом", "Самая сексуальная красотка", "Розовая леди", "Прекрасная
Ким", "Какое у тебя красивое тело", — написали фолловеры в
комментариях.
К слову, ознакомиться со всей коллекцией и ценами можно на сайте skims.com.
Напомним,
41-летняя американская
знаменитость Ким Кардашьян восхитила фанатов новыми снимками с Багамских
островов, где отдыхала со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Ким
Кардашьян приехала в Рим и прогулялась по уличкам города в соблазнительном боди
телесного цвета, принадлежащего украинскому бренду Bevza.
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