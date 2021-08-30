logo
Русский Українська

BTC/USD

47981.21

ETH/USD

3181.42

LTC/USD

172.90

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Ксению Мишину снова заметили с Александром Эллертом после их расставания (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ксению Мишину снова заметили с Александром Эллертом после их расставания (ФОТО)

Пару "застукали" на торжественном мероприятии

сегодня, 10:05
Автор:

Елизавета Черных

Популярную украинскую актрису, экс-героиню проекта "Холостячка" Ксению Мишину заметили на одном из торжественных мероприятий вместе с ее бывшим возлюбленным сценаристом и комиком Александром Эллертом. При этом, еще в июле артистка заявила о разрыве отношений, передает УНИАН. 

Ксению Мишину снова заметили с Александром Эллертом после их расставания (ФОТО)

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

Так, Мишина с Эллертом появились на свадьбе у актрисы сериала "Крепостная" Дарьи Легейды и Дмитрия Совы. Соответствующие снимки появились в Instagram одного из присутствующих на мероприятии. 

На сториз можно увидеть, как актриса поймала букет невесты. После этого ее обнял сын Платон, а затем к ней подошел Александр Эллерт. 

Ксению Мишину снова заметили с Александром Эллертом после их расставания (ФОТО) - фото 2

Отметим, что уже не в первый раз пару замечают вместе после их расставания. Так, во вторник, 24 августа, поклонники увидели влюбленных вместе в аэропорту. По словам самой Мишиной, она летела на отдых на Кипр со своим сыном Платоном. 

Напомним, что по окончанию романтического проекта "Холостячка", стало известно, что украинской актрисе Ксении Мишиной и комику Александру Эллерту удалось сохранить свои отношения и пара осталась вместе.  Ксения призналась, что как только выключились камеры, с тех пор они не расставались и жили вместе очень счастливо. Влюбленные рассказали, что им сложно было скрывать свои отношения, хоть они и старались, но внимательные подписчики все подмечали.

Однако в июле 2021 года Ксения Мишина заявила о расставании со своим избранником. После этого Александр Эллерт высказался о разрыве отношений со своей возлюбленной. Мужчина тогда заявлял, что  у нее "в голове огурцы осознанности", однако не в его силах это изменить. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/lite/stars/holostyachku-kseniyu-mishinu-i-aleksandra-ellerta-zastukali-vmeste-posle-rasstavaniya-foto-11527507.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ