Ксению Мишину снова заметили с Александром Эллертом после их расставания (ФОТО)

Популярную украинскую актрису, экс-героиню проекта "Холостячка" Ксению Мишину заметили на одном из торжественных мероприятий вместе с ее бывшим возлюбленным сценаристом и комиком Александром Эллертом. При этом, еще в июле артистка заявила о разрыве отношений, передает УНИАН.

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

Так, Мишина с Эллертом появились на свадьбе у актрисы сериала "Крепостная" Дарьи Легейды и Дмитрия Совы. Соответствующие снимки появились в Instagram одного из присутствующих на мероприятии.

На сториз можно увидеть, как актриса поймала букет невесты. После этого ее обнял сын Платон, а затем к ней подошел Александр Эллерт.

Отметим, что уже не в первый раз пару замечают вместе после их расставания. Так, во вторник, 24 августа, поклонники увидели влюбленных вместе в аэропорту. По словам самой Мишиной, она летела на отдых на Кипр со своим сыном Платоном.

Напомним, что по окончанию романтического проекта "Холостячка", стало известно, что украинской актрисе Ксении Мишиной и комику Александру Эллерту удалось сохранить свои отношения и пара осталась вместе. Ксения призналась, что как только выключились камеры, с тех пор они не расставались и жили вместе очень счастливо. Влюбленные рассказали, что им сложно было скрывать свои отношения, хоть они и старались, но внимательные подписчики все подмечали.

Однако в июле 2021 года Ксения Мишина заявила о расставании со своим избранником. После этого Александр Эллерт высказался о разрыве отношений со своей возлюбленной. Мужчина тогда заявлял, что у нее "в голове огурцы осознанности", однако не в его силах это изменить.





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