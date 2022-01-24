Кто станет новым Джеймсом Бондом: имя главного претендента

В этом году на экраны вышла новая часть фильма про агента 007 Джеймса Бонда под названием "Не время умирать", где главную роль исполнил Дэниел Крейг. Но актер уже давно признался, что хочет отойти от образа шпиона, и теперь на его место ищут замену.

Кто станет новым Джеймсом Бондом (фото из открытых источников)

В подкасте Deadline’s Crew Call, американский продюсер Барбара Брокколи, работающая над серией фильмов о Джеймсе Бонде, заявила, что главным претендентом на роль является Идрис Эльба, знакомый зрителям по фильмам "Лютер" и "Темная башня". Именно его, по словам Барбары, фанаты "бондианы" хотят видеть в смокинге. Женщина заявила, что дружит с Идрисом и он, по ее мнению, великий актер.

К слову, слухи о том, что Эльба может стать новым Бондом ходили давно, но впервые Барбара назвала его имя в качестве главного претендента на эту роль.





Продюсер отметила, что они решили не называть имена ничьих кандидатур, не думать о сюжетной линии и прочих деталях нового фильма, пока прокат киноленты "Не время умирать" не завершится, и Дэниел Крейг сможет сполна насладиться плодами пребывания в роли Джеймса Бонда.

Напомним, что известный актер Дэниел Крейг дал забавный совет новому Джеймсу Бонду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший Джеймса Бонда, решил не оставлять своим детям миллионное состояние. Почему?

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