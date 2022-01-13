Леся Никитюк похвасталась колготками "по цене отдыха" (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
34-летняя
популярная ведущая Леся Никитюк любить демонстрировать поклонникам разные
образы, делая акцент на своей фигуре.
Леся Никитюк / Фото: @lesia_nikituk
Недавно
знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram
фотографию, на которой лежит на белоснежной кровати в черном лифчике без
бретелек и капроновых черных колготках, стоимостью 115 долларов (более 3 тысяч
гривен). Оказывается, что это изделие из совместной коллекции бренда Ким
Кардашьян Skims и модного дома Fendi. Свой сексуальный
образ телеведущая дополнила украшениями на руке и легким макияжем, сделав
акцент на глазах.
Леся Никитюк оставила в публикации шутливую надпись, отметив, что купила себе колготки вместо того, чтобы отправиться на отдых куда-то на острова.
"Настоящая женщина! Как порвутся не выбрасывай-лук положишь в колготы",
"На отдых уехал и приехал обратно, а колготки долго будут служить", "Красивые колготки, да на таких стройных ножках смотрятся просто
шикарно!", "Богиня", "Колготки зимой очень пригодятся, а
острова будут чуть позже", Сексуальная девушка", — отметили фолловеры
в комментариях.
Напомним,
Леся Никитюк похвасталась кадрами, на которых позирует в роскошном блестящем
платье черного цвета от бренда Milla Nova, стоимостью 555 долларов (более 15
тысяч гривен).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что популярная украинская телеведущая
Леся Никитюк появилась в компании главного "холостяка" Украины.
Читайте
также, у Леси Никитюк отличное чувство юмора, в сети она продемонстрировала
подписчикам действенный "лайфхак", как за считанные секунды можносделать свою фигуру идеальной.
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