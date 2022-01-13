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Леся Никитюк похвасталась колготками "по цене отдыха" (ФОТО)

Украинская телеведущая Леся Никитюк позировала на кровати в эффектных колготках из коллаборации Fendi X Skims

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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34-летняя популярная ведущая Леся Никитюк любить демонстрировать поклонникам разные образы, делая акцент на своей фигуре.

Леся Никитюк похвасталась колготками "по цене отдыха" (ФОТО)

Леся Никитюк / Фото: @lesia_nikituk

Недавно знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой лежит на белоснежной кровати в черном лифчике без бретелек и капроновых черных колготках, стоимостью 115 долларов (более 3 тысяч гривен). Оказывается, что это изделие из совместной коллекции бренда Ким Кардашьян Skims и модного дома Fendi. Свой сексуальный образ телеведущая дополнила украшениями на руке и легким макияжем, сделав акцент на глазах.

Леся Никитюк оставила в публикации шутливую надпись, отметив, что купила себе колготки вместо того, чтобы отправиться на отдых куда-то на острова.

Леся Никитюк похвасталась колготками ”по цене отдыха” (ФОТО) - фото 2

"Настоящая женщина! Как порвутся не выбрасывай-лук положишь в колготы", "На отдых уехал и приехал обратно, а колготки долго будут служить", "Красивые колготки, да на таких стройных ножках смотрятся просто шикарно!", "Богиня", "Колготки зимой очень пригодятся, а острова будут чуть позже", Сексуальная девушка", — отметили фолловеры в комментариях.

Напомним, Леся Никитюк похвасталась кадрами, на которых позирует в роскошном блестящем платье черного цвета от бренда Milla Nova, стоимостью 555 долларов (более 15 тысяч гривен). 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк появилась в компании главного "холостяка" Украины.

Читайте также, у Леси Никитюк отличное чувство юмора, в сети она продемонстрировала подписчикам действенный "лайфхак", как за считанные секунды можносделать свою фигуру идеальной.


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