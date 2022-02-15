MARUV в латексе подтвердила, что скоро станет мамой (ФОТО)

31-летняя скандальная украинская артистка MARUV подтвердила радостную новость — она впервые станет мамой. Об этом певица объявила на своей странице в Instagram в честь своего дня рождения, заявив, что это лучший подарок.

певица MARUV / Фото: maruvofficial

Знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых позирует в черном латексном платье, обтягивающем ее округлившийся животик. Свой образ MARUV дополнила высокими черными сапогами, а также массивным ошейником-ожерельем.





Певица не стала раскрывать поклонникам, на каком сейчас месяце беременности и кто у них с Александром Корсуном появиться: мальчик или девочка.

"От всего сердца поздравляю вас", "Это лучшая новость, поздравляю Вас!", "Поздравляю. Будьте счастливы", "Поздравляю, самая самая самая лучшая мама", "Кайф! Обожаю и поздравляю!", "Какая замечательная новость. Счастья и здоровья вам всем", "Поздравляю Анечка. Желаю здоровья тебе и малышу и лёгких родов", — пишут в комментариях фолловеры.

Напомним, что украинская певица MARUV снялась для обложки российского Playboy в образе фехтовальщицы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эпатажная украинская артистка MARUV выпустила собственную коллекцию латексных купальников, которые больше напоминают ее сценичные наряды, чем пляжную одежду. На создание авторских купальников артистку, по ее словам, вдохновил американский научно-фантастический сериал "Звездный путь".

Читай также, что в "мистическую" дату — 02.02.2022 года американская знаменитость Кайли Дженнер стала мамой во второй раз. Об этом радостном событии модель сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав черно-белую фотографию.

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