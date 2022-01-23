Модель Playboy рассказала, что красота мешает ей найти любовь

27-летняя модель Playboy Элизабет Мари Шевалье пожаловалась на то, что не может завести романтические отношения, поскольку мужчин отталкивает ее привлекательная внешность. Об этом сообщает издание Mirror.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: @marieechev

Девушка рассказала, что мужчины часто приглашают ее на свидания, но это все заканчивается одноразовыми встречами. По словам Элизабет Мари, мужчин пугает ее красота и сильный характер.

"Мне говорили, что я пугаю парней, потому что я высокая (мой рост почти 178 сантиметров), красивая, и у меня очень сильный характер. На самом деле я очень милая и любящая", — призналась модель.

Девушка, за жизнью которой в социальной сети Instagram наблюдает почти 3 миллиона фолловеров, отметила, что полгода назад рассталась со своих бойфрендом и с тех пор терпит неудачи во время знакомств. По ее словам, собеседники оказываются слишком дерзкие и относятся к ней как к товару, не желая узнать ее как личность.

Элизабет Мари рассказала, что ее красота является для нее как благословением, так и проклятием, потому что парни видят только красивую картинку и делают поспешные выводы о ее личности, рассматривая фотографии в бикини.

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