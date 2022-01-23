Модель Playboy рассказала, что красота мешает ей найти любовь

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Светлана Шкурупий
27-летняя модель
Playboy Элизабет Мари Шевалье пожаловалась на то, что не может завести
романтические отношения, поскольку мужчин отталкивает ее привлекательная внешность.
Об этом сообщает издание Mirror.
Элизабет Мари Шевалье / Фото: @marieechev
Девушка
рассказала, что мужчины часто приглашают ее на свидания, но это все заканчивается
одноразовыми встречами. По словам Элизабет Мари, мужчин пугает ее красота и
сильный характер.
"Мне
говорили, что я пугаю парней, потому что я высокая (мой рост почти 178
сантиметров), красивая, и у меня очень сильный характер. На самом деле я очень
милая и любящая", — призналась модель.
Девушка,
за жизнью которой в социальной сети Instagram наблюдает почти 3 миллиона
фолловеров, отметила, что полгода назад рассталась со своих бойфрендом и с тех
пор терпит неудачи во время знакомств. По ее словам, собеседники оказываются
слишком дерзкие и относятся к ней как к товару, не желая узнать ее как
личность.
Элизабет Мари рассказала, что ее красота является для нее как благословением, так и проклятием, потому что парни видят только красивую картинку и делают поспешные выводы о ее личности, рассматривая фотографии в бикини.Напомним, что канадская супермодель прошлого столетия Линда Евангелиста призналась в том, как косметологические операции уничтожили ее жизни.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Деми Роуз
продолжает очаровывать поклонников своей красотой. На этот раз красавица
сравнила себя с откровенной Рапунцель, ведь у девушки тоже очень красивые
и длинные волосы.
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почти без одежды, от которых невозможно отвести взгляд.
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