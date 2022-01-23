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Модель Playboy рассказала, что красота мешает ей найти любовь

Американская модель Элизабет Мари Шевалье призналась, что из-за того, что слишком красивая, не может найти себе парня для серьезных отношений

сегодня, 19:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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27-летняя модель Playboy Элизабет Мари Шевалье пожаловалась на то, что не может завести романтические отношения, поскольку мужчин отталкивает ее привлекательная внешность. Об этом сообщает издание Mirror.

Модель Playboy рассказала, что красота мешает ей найти любовь

Элизабет Мари Шевалье / Фото: @marieechev

Девушка рассказала, что мужчины часто приглашают ее на свидания, но это все заканчивается одноразовыми встречами. По словам Элизабет Мари, мужчин пугает ее красота и сильный характер.

"Мне говорили, что я пугаю парней, потому что я высокая (мой рост почти 178 сантиметров), красивая, и у меня очень сильный характер. На самом деле я очень милая и любящая", — призналась модель.

Девушка, за жизнью которой в социальной сети Instagram наблюдает почти 3 миллиона фолловеров, отметила, что полгода назад рассталась со своих бойфрендом и с тех пор терпит неудачи во время знакомств. По ее словам, собеседники оказываются слишком дерзкие и относятся к ней как к товару, не желая узнать ее как личность.

Элизабет Мари рассказала, что ее красота является для нее как благословением, так и проклятием, потому что парни видят только красивую картинку и делают поспешные выводы о ее личности, рассматривая фотографии в бикини.

Напомним, что канадская супермодель прошлого столетия Линда Евангелиста призналась в том, как косметологические операции уничтожили ее жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная модель Деми Роуз продолжает очаровывать поклонников своей красотой. На этот раз красавица сравнила себя с откровенной Рапунцель, ведь у девушки тоже очень красивые и длинные волосы.

Читай также, что известная топ-модель Келли Гейл опубликовала эротические фотографии почти без одежды, от которых невозможно отвести взгляд.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/playboy-model-says-shes-beautiful-25967317
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