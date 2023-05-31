Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на TMZ.



Аль Пачино станет отцом в четвертый раз. Фото из открытых источников

О романе 83-летнего кино- и театрального актера и 29-летней Нур Альфаллы стало известно в апреле прошлого года. Тогда их увидели вместе за ужином, в одном из элитных ресторанов.

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Как стало известно теперь, вскоре у влюбленных появится общий младенец. Любимая Аль Пачино находится на 8 месяце беременности. Нур впервые станет матерью. Пара почти не публикует общие фото и не заявляет публично о деталях своей совместной жизни. На личной странице Нур Альфаллы можно увидеть, разве что, — одну фотографию из Аль Пачино. Девушка осчастливит американского актера уже этим летом.

Добавим, что у 83-летнего Аль Пачино есть еще трое детей от разных женщин: 22-летние двойни Антон Джеймс и Оливия Роуз от актрисы Беверли Д'Анджело и 33-летняя дочь Джулия Мария Пачино от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант.

Речь шла на портале "Комментарии" и об, — В Израиле бойкотировали концерты российской певицы, которая поддерживает режим Кремля Бузова активно выступает за путинскую кровавую политику еще с 2017 года.

Напомним, "Комментарии" писали, — Что теперь будет делать Ани Лорак: ее не хотят видеть в России В Москве отменили концерт певицы Ани Лорак, после того как Кремль атаковали БПЛА.

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