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На 83-й году жизни американский актер Аль Пачино в четвертый раз станет отцом

Уже летом у Аль Пачино и его избранницы, младше его на 54 года, появится ребенок. Всемирно известный актер итальянского происхождения станет отцом в четвертый раз

сегодня, 12:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на TMZ.

На 83-й году жизни американский актер Аль Пачино в четвертый раз станет отцом

Аль Пачино станет отцом в четвертый раз. Фото из открытых источников

О романе 83-летнего кино- и театрального актера и 29-летней Нур Альфаллы стало известно в апреле прошлого года. Тогда их увидели вместе за ужином, в одном из элитных ресторанов.


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Как стало известно теперь, вскоре у влюбленных появится общий младенец. Любимая Аль Пачино находится на 8 месяце беременности. Нур впервые станет матерью. Пара почти не публикует общие фото и не заявляет публично о деталях своей совместной жизни. На личной странице Нур Альфаллы можно увидеть, разве что, — одну фотографию из Аль Пачино. Девушка осчастливит американского актера уже этим летом.

Добавим, что у 83-летнего Аль Пачино есть еще трое детей от разных женщин: 22-летние двойни Антон Джеймс и Оливия Роуз от актрисы Беверли Д'Анджело и 33-летняя дочь Джулия Мария Пачино от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант.

Речь шла на портале "Комментарии" и об, — В Израиле бойкотировали концерты российской певицы, которая поддерживает режим Кремля Бузова активно выступает за путинскую кровавую политику еще с 2017 года.

Напомним, "Комментарии" писали, — Что теперь будет делать Ани Лорак: ее не хотят видеть в России В Москве отменили концерт певицы Ани Лорак, после того как Кремль атаковали БПЛА.

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