logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.01.2021

BTC/USD

34958.52

ETH/USD

1313.17

LTC/USD

144.48

НБУ 20.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Настя Каменских с точностью повторила свое детское фото
commentss НОВОСТИ Все новости

Настя Каменских с точностью повторила свое детское фото

Каменских показала фото из личных архивов

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Настя Каменских, которая недавно покорила подписчиков дерзким образом, с точностью повторила свою детскую фотографию.

Настя Каменских с точностью повторила свое детское фото

Настя Каменских (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram певица опубликовала детский кадр из личного архива, на котором лежит на кровати, скрестив ноги и прижав ладони к лицу. На будущей звезде красный свитер и такого же цвета кепка. 

На другой фотографии Настя полностью повторила свой образ, выбрав похожий красный рождественский свитер и точно такую же капку, как в детстве. 

"И кепка по-прежнему подходит. Проведите пальцем влево, чтобы найти разницу", – написала исполнительница.

Меньше чем за сутки пост знаменитости собрал более 112 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников. "Ты совсем не изменилась", "В любом возрасте прекрасная Настя", "Как была красоткой, так и осталась", "Ну Настеньке нашей годы ни почем", "Кудряшка Сью", — прокомментировали фолловеры.

Муж звезды Потап также оставил свой комментарий под постом, написав, что любит обеих и поставил два сердечка.

Напомним, что украинская исполнительница Настя Каменских рассказала фанатам, что помогает ей всегда выглядеть свежо и красиво. Знаменитость рассказала, во сколько ложится спать и какие процедуры делает перед тем, как лечь в постель.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная звезда Настя Каменских не стесняется демонстрировать на камеру свою шикарную и подтянутую фигуру. Недавно в социальной сети она поделилась пикантной фотографией, на которой позирует в красивом комплекте нижнего белья, прикрывшись короткой шубой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ