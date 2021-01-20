Настя Каменских с точностью повторила свое детское фото

Популярная артистка Настя Каменских, которая недавно покорила подписчиков дерзким образом, с точностью повторила свою детскую фотографию.



Настя Каменских (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram певица опубликовала детский кадр из личного архива, на котором лежит на кровати, скрестив ноги и прижав ладони к лицу. На будущей звезде красный свитер и такого же цвета кепка.

На другой фотографии Настя полностью повторила свой образ, выбрав похожий красный рождественский свитер и точно такую же капку, как в детстве.

"И кепка по-прежнему подходит. Проведите пальцем влево, чтобы найти разницу", – написала исполнительница.

Меньше чем за сутки пост знаменитости собрал более 112 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников. "Ты совсем не изменилась", "В любом возрасте прекрасная Настя", "Как была красоткой, так и осталась", "Ну Настеньке нашей годы ни почем", "Кудряшка Сью", — прокомментировали фолловеры.

Муж звезды Потап также оставил свой комментарий под постом, написав, что любит обеих и поставил два сердечка.

Напомним, что украинская исполнительница Настя Каменских рассказала фанатам, что помогает ей всегда выглядеть свежо и красиво. Знаменитость рассказала, во сколько ложится спать и какие процедуры делает перед тем, как лечь в постель.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная звезда Настя Каменских не стесняется демонстрировать на камеру свою шикарную и подтянутую фигуру. Недавно в социальной сети она поделилась пикантной фотографией, на которой позирует в красивом комплекте нижнего белья, прикрывшись короткой шубой.

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