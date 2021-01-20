Настя Каменских с точностью повторила свое детское фото

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Светлана Шкурупий
Популярная артистка Настя Каменских, которая недавно покорила подписчиков дерзким образом, с точностью повторила свою детскую фотографию.
Настя Каменских (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram певица опубликовала детский кадр из личного архива, на котором лежит на кровати, скрестив ноги и прижав ладони к лицу. На будущей звезде красный свитер и такого же цвета кепка.
На другой фотографии Настя полностью повторила свой образ, выбрав похожий красный рождественский свитер и точно такую же капку, как в детстве.
Меньше чем за сутки пост знаменитости собрал более 112 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников. "Ты совсем не изменилась", "В любом возрасте прекрасная Настя", "Как была красоткой, так и осталась", "Ну Настеньке нашей годы ни почем", "Кудряшка Сью", — прокомментировали фолловеры.
Муж звезды Потап также оставил свой комментарий под постом, написав, что любит обеих и поставил два сердечка.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная звезда Настя Каменских не стесняется демонстрировать на камеру свою шикарную и подтянутую фигуру. Недавно в социальной сети она поделилась пикантной фотографией, на которой позирует в красивом комплекте нижнего белья, прикрывшись короткой шубой.
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