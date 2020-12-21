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«Не могла встать»: популярная певица травмировала шею

Певице пришлось отменить свое выступление

21 декабря 2020, 23:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная украинская артистка Мишель Андраде, недавно удивившая поклонников новой прической, призналась, что получила серьезную травму, из-за которой ей пришлось отменить свое выступление.

«Не могла встать»: популярная певица травмировала шею

Мишель Андраде получила травму (фото из открытого источника)

На своей странице в Instagram знаменитость написала, что не сделала растяжку перед репетицией своего номера и сильно повредила шею. Мишель призналась, что не могла самостоятельно вставать с постели и поворачивать голову. Сейчас его состояние уже лучше, но она предупредила своих подписчиков о том, насколько важно перед тренировкой растягивать свое тело, чтобы обойтись без травм.

Андраде написала, что травма стала причиной, по которой она отметила свое выступление, подготовленное вместе с командой танцоров на свою новую песню Mirror. Певица расстроилась из-за этого, но обещала поклонникам обязательно показать это выступление и по-настоящему зажечь на сцене. 

Фанаты исполнительницы поддержали ее теплыми словами: "Желаю скорейшего выздоровления", "Найди классного костоправа. Выздоравливай! И это тоже пройдет обязательно. И ты нас еще порадуешь своими выступлениями!", "Выздоравливай поскорее, мы с тобой!", "Номер ты покажешь в другой раз и даже круче", "Не расстраивайся, ты обязательно станцуешь номер", "Очень крутая и талантливая", — написали фолловеры.

Напомним, недавно во время выступления на "Танцах со звездами" травмировался судья шоу Влад Яма. На паркете он танцевал с солисткой группы "The Hardkiss" Юлией Саниной и Дмитрием Жуком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная исполнительница Вера Брежнева рассказала, что в детстве у нее была серьезная психологическая травма, из-за которой она не могла почувствовать себя красивой.


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