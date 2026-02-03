logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Никто не мог отвести взгляд: фаворитка "Оскара" поразила своим видом на "Грэмми" (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Никто не мог отвести взгляд: фаворитка "Оскара" поразила своим видом на "Грэмми" (ФОТО)

Тейана Тейлор стала главной модной сенсацией "Грэмми-2026", появившись в платье Тома Форда.

3 февраля 2026, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Никто не мог отвести взгляд: фаворитка "Оскара" поразила своим видом на "Грэмми" (ФОТО)

Тейана Тейлор. Фото: Associated Press

Церемония вручения премии "Грэмми" традиционно является не только праздником музыки, но и главным модным событием сезона. В этом году одно из появлений на красной дорожке заставило фотографов буквально замереть. Тейана Тейлор, актриса и артистка, которую критики называют одной из фавориток будущего "Оскара", стала бесспорной звездой вечера.

Тейана Тейлор появилась на "Грэмми" в золотисто-коричневом платье от Тома Форда, сочетающего смелость и утонченную элегантность. Дизайн отличался необычной архитектурой верха. Платье открывало спину и подчеркивало рельефный живот актрисы. Контрастом к дерзкому верху стала длинная струящаяся юбка, которая мягко спадала по фигуре и придавала образу уравновешенности.

Модные обозреватели отметили, что этот выход Теяны явился примером того, как красная дорожка может быть пространством для самовыражения, а не просто демонстрацией трендов. Наряды подчеркивали физическую форму артистки и одновременно выглядели уместно в контексте статусной церемонии.

Интерес к Тейлор в этом году подогревает и ее актерская карьера. За роль в фильме "Одна битва за другой" она получила положительные отзывы критиков и неоднократно упоминалась среди потенциальных номинантов на "Оскар".

Фото с церемонии активно обсуждают в соцсетях, а сам выход Тейаны Тейлор называют одним из самых ярких моментов "Грэмми-2026".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сконфузился после вручения премии "Грэмми". Над президентом США жестко шутили.

Также "Комментарии" писали, что Чаппелл Роун поразила "Грэмми-2026" держащимся на пирсинге платьем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости