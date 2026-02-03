Никто не мог отвести взгляд: фаворитка "Оскара" поразила своим видом на "Грэмми" (ФОТО)

Тейана Тейлор. Фото: Associated Press

Церемония вручения премии "Грэмми" традиционно является не только праздником музыки, но и главным модным событием сезона. В этом году одно из появлений на красной дорожке заставило фотографов буквально замереть. Тейана Тейлор, актриса и артистка, которую критики называют одной из фавориток будущего "Оскара", стала бесспорной звездой вечера.

Тейана Тейлор появилась на "Грэмми" в золотисто-коричневом платье от Тома Форда, сочетающего смелость и утонченную элегантность. Дизайн отличался необычной архитектурой верха. Платье открывало спину и подчеркивало рельефный живот актрисы. Контрастом к дерзкому верху стала длинная струящаяся юбка, которая мягко спадала по фигуре и придавала образу уравновешенности.

Модные обозреватели отметили, что этот выход Теяны явился примером того, как красная дорожка может быть пространством для самовыражения, а не просто демонстрацией трендов. Наряды подчеркивали физическую форму артистки и одновременно выглядели уместно в контексте статусной церемонии.

Интерес к Тейлор в этом году подогревает и ее актерская карьера. За роль в фильме "Одна битва за другой" она получила положительные отзывы критиков и неоднократно упоминалась среди потенциальных номинантов на "Оскар".

Фото с церемонии активно обсуждают в соцсетях, а сам выход Тейаны Тейлор называют одним из самых ярких моментов "Грэмми-2026".

