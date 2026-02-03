logo_ukra

Ніхто не міг відвести погляд: фаворитка "Оскара" вразила своїм виглядом на "Ґреммі" (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніхто не міг відвести погляд: фаворитка "Оскара" вразила своїм виглядом на "Ґреммі" (ФОТО)

Теяна Тейлор стала головною модною сенсацією "Греммі-2026", з’явившись у сукні Тома Форда.

3 лютого 2026, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Церемонія вручення премії "Ґреммі" традиційно є не лише святом музики, а й головною модною подією сезону. Цього року одна з появ на червоній доріжці змусила фотографів буквально завмерти.  Теяна Тейлор, акторка й артистка, яку критики називають однією з фавориток майбутнього "Оскара", стала беззаперечною зіркою вечора.

Ніхто не міг відвести погляд: фаворитка "Оскара" вразила своїм виглядом на "Ґреммі" (ФОТО)

Теяна Тейлор. Фото: Associated Press

Теяна Тейлор з’явилася на "Ґреммі" у золотисто-коричневій сукні від Тома Форда, яка поєднала сміливість і витончену елегантність. Дизайн вирізнявся незвичною архітектурою верху. Сукня відкривала спину та підкреслювала рельєфний живіт акторки. Контрастом до зухвалого верху стала довга струмлива спідниця, що м’яко спадала по фігурі та надавала образу врівноваженості. 

Модні оглядачі відзначили, що цей вихід Теяни став прикладом того, як червона доріжка може бути простором для самовираження, а не просто демонстрацією трендів. Вбрання підкреслювало фізичну форму артистки та водночас виглядало доречно в контексті статусної церемонії.

Цікавість до Тейлор цього року підігріває і її акторська кар’єра. За роль у фільмі "Одна битва за іншою" вона отримала схвальні відгуки критиків і неодноразово згадувалася серед потенційних номінантів на "Оскар". 

Фото з церемонії активно обговорюють у соцмережах, а сам вихід Теяни Тейлор називають одним із найяскравіших моментів "Ґреммі-2026".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп збісився після вручення премії "Ґреммі". Над президентом США жорстко жартували.

Також "Коментарі" писали, що Чаппелл Роун вразила "Греммі-2026" сукнею, що трималася на пірсингу.



