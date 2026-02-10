Откуда у Елены Тополи огромный шрам на животе (ФОТО)

Украинская певица Елена Тополя, известная ранее под псевдонимом Alyosha, в последнее время все чаще появляется на фото без ретуши, в частности, открыто демонстрирует заметный шрам на животе. Как выяснилось, это не косметический дефект, а следствие серьезной операции, которую артистка перенесла из-за проблем со здоровьем.

Елена Тополя. Фото из открытых источников

Как оказалось Елена Тополя столкнулась с диастазом – это разхождение прямых мышц живота, часто возникающее после беременности. По словам Тополи, во время вынашивания третьего ребенка мышцы разошлись полностью, что заставило врачей прибегнуть к хирургическому вмешательству. Во время операции ей установили специальную сетку, стабилизировавшую брюшную стенку.

Певица признавалась, что долго скрывала эту тему, однако зимой 2024 года решила говорить о ней открыто. В одном из интервью Тополя отметила, что после операции физически больше не может рожать, ведь следующая беременность представляла бы серьезную угрозу и для нее, и для ребенка.

Артистка не скрывает шрам и в социальных сетях. Во время отдыха в Карпатах она опубликовала фото в бикини, на котором отчетливо виден след от операции.

Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Шрам также можно заметить на фотографиях из авторского календаря, который Тополя выпустила после громкого скандала с интимным видео.

Елена Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

С проблемами диастаза в свое время сталкивались и другие известные женщины, в том числе гимнастка Анна Ризатдинова, Санта Димопулос, а также голливудские звезды Дрю Бэрримор и Сиара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певец Тарас Тополя отреагировал на слитное интимное видео экс-супруги Елены.

Также "Комментарии" писали, как украинские звезды прокомментировали на слитное интимное видео певицы Елены Тополи.