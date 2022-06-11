Джастин Бибер. Фото - из открытых источников

Канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант и актёр Джастин Бибер шокировал своих поклонников новостью о том, что у него парализовало половину лица. Об этом поп-звезда сообщил в видеообращении на своей официальной странице в Instagram.

У артиста диагностировали синдром Рамсея-Ханта. Его иногда называют опоясывающим герпесом, и он имеет вариабельные проявления, которые могут включать поражение нижних двигательных нейронов лицевого нерва, глухоту, головокружение и боль.

Бибер признался, что у него не моргает один глаз, а также он не может улыбаться.

"Как видите, этот глаз не моргает, я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается. Значит, на этой стороне моего лица полный паралич", — рассказал о своем состоянии Бибер.

В связи с этой ситуацией Джастину Биберу пришлось отменить свои ближайшие концерты. Он заявил, что в ближайшее время будет заниматься своим здоровьем. Также артист заявил, что полностью уверен в том, что справится с недугом.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что российская оперная дева осудила войну, но продолжает любить родину. Анна Нетребко не скрывает, что пытается усидеть на двух и даже на трех стульях одновременно. Певица заявила, что не является предательницей родины, но и не выступает в ущерб Украине.

Также новостной портал "Комментарии" писал что в рф появилась информация о якобы запланированном концерте украинского исполнителя Макса Барских, который должен состояться в августе этого года на территории росии. Однако продюсер Макса Барских Алан Бадоев уверяет, что это циничным обманом публики, которая поверит в эту историю и потратит деньги на билет на концерт.

Сайт "Комментарии" информировал также о том, что украинский певец Дидзьо ответил на упреки об участии в "мажорной свадьбе" во время войны в Луцке. Данную информацию на своей странице в Instagram артист назвал фейком и заявил, что на празднике присутствовал его двойник.

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