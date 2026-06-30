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Первый муж Анджелины Джоли изменился до неузнаваемости (ФОТО)

53-летний Джонни Ли Миллер удивил поклонников новым образом.

30 июня 2026, 08:05
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Автор:
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Slava Kot

Английский актер Джонни Ли Миллер, являвшийся первым мужем голливудской звезды Анджелины Джоли, привлек внимание поклонников неожиданным изменением внешности. Новое фото 53-летнего актера было опубликовано в Instagram.

Первый муж Анджелины Джоли изменился до неузнаваемости (ФОТО)

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер. Фото из открытых источников

На снимке Джонни Ли Миллер позирует вместе со своим 17-летним сыном Бастером во время концерта британской группы Oasis. Актер предстал перед подписчиками с длинными волосами, густыми усами и необычным стилем, из-за чего многие фанаты не узнали звезду сериала "Элемнтарно".

"Лучшее, что со мной когда-либо случалось", — подписал Джонни семейное фото, имея в виду сына.

В комментариях пользователи активно обсуждали новый образ знаменитости. Одни шутили об "усах пожарного", другие предположили, что такая внешность может быть связана с новой ролью в кино.

Первый муж Анджелины Джоли изменился до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

53-летний Джонни Ли Миллер с сыном. Фото: Instagram

Джонни Ли Миллер редко делится подробностями личной жизни, поэтому семейный кадр стал приятной неожиданностью для его поклонников. Актер воспитывает Бастера от брака с актрисой Мишель Хикс, на которой был женат с 2008 по 2018 год.

До этого Миллер состоял в браке с Анджелиной Джоли. Они познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995 году и поженились уже в следующем году. Несмотря на развод в 1999 году, бывшие супруги сохранили теплые отношения. Ранее Анджелина Джоли публично заявила, что до сих пор поддерживает дружеское общение с экс-супругом.

По последним сообщениям западных СМИ, Джонни Ли Миллер также наладил личную жизнь. Ему приписывают роман с инструктором по пилатесу и йоге Мануэлой Диаго, хотя сама пара пока не комментирует эти слухи.

Джонни Ли Миллер в свое время сыграл Шерлока Холмса вместе с Люси Лью в сериале "Элементарно", а также вернулся к участию в фильме "На игле 2" в 2017 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 5 из 6 детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказываются от фамилии отца.

Также "Комментарии" писали, что Билли Боб Торнтон впервые назвал истинную причину разрыва брака с Анджелиной Джоли.



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Источник: https://www.hellomagazine.com/us/909749/angelina-jolies-first-husband-jonny-lee-miller-53-looks-unrecognizable-in-latest-snap/
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