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Первый в жизни гонорар: сколько заплатили пятилетнему сыну Ирины Билык

Маленькому Табризу заплатили за участие в профессиональной фотосъемке

сегодня, 18:03
Автор:

Вечканова Елена

Дети Ирины Билык способны похвалиться невероятной работоспособностью. Как минимум, младший сын певицы Табриз, которому исполнилось пять. По информации "24 канала", на днях мальчик сумел заработать свой первый в жизни гонорар.

Первый в жизни гонорар: сколько заплатили пятилетнему сыну Ирины Билык

Ирина Билык со своим сыном Табризом. Фото: Instagram

В отличие от своего старшего брата, 22-летнего Глеба, Табриз обожает фотографироваться и работать на публику. Ирина Билык не запрещает сыну участвовать в фотосъемках, и вот его усилия наконец-то были вознаграждены.

Как похвастался в Instagram отец Табриза, российский фотограф и продюсер Аслан Ахмадов, мальчишке удалось заполучить тысячу гривен в качестве оплаты за участие в съемке. Солидные деньги, как для пятилетке.

На фото, к слову, Табриз довольно улыбается, сжимая денежную купюру в руке. Сын Билык и Ахмадова запечатлен стоящим босиком на прозрачном стуле. Наряд мальчика состоит из обычных джинсовых бридж и милой голубой футболки.

Первый в жизни гонорар: сколько заплатили пятилетнему сыну Ирины Билык - фото 2

К слову, копить деньги Табриз не стал. После завершения съемки он вместе с отцом поехал за покупками. Как рассказал Ахмадов в соцсетях, ребенок приобрел на честно заработанные деньги пастилу, робота-трансформера, а также игрушку с популярным персонажем зарубежного мультфильма — смурфиком.

Вероятно, это первый, но далеко не последний гонорар юной фотомодели.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Ирина Билык решила развестись со своим третьим мужем Асланом Ахмадовым. В чем причина такого поведения, читайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали про откровения певицы насчет её семьи и личной жизни. Так, среди прочего, Билык призналась, что имеет психически нездорового брата. Детали — в нашей публикации.


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Источник: https://showbiz.24tv.ua/5-richniy-sin-irini-bilik-otrimav-pershiy-novini-shou-biznesu_n1692698
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