Первый в жизни гонорар: сколько заплатили пятилетнему сыну Ирины Билык

Дети Ирины Билык способны похвалиться невероятной работоспособностью. Как минимум, младший сын певицы Табриз, которому исполнилось пять. По информации "24 канала", на днях мальчик сумел заработать свой первый в жизни гонорар.



Ирина Билык со своим сыном Табризом. Фото: Instagram

В отличие от своего старшего брата, 22-летнего Глеба, Табриз обожает фотографироваться и работать на публику. Ирина Билык не запрещает сыну участвовать в фотосъемках, и вот его усилия наконец-то были вознаграждены.

Как похвастался в Instagram отец Табриза, российский фотограф и продюсер Аслан Ахмадов, мальчишке удалось заполучить тысячу гривен в качестве оплаты за участие в съемке. Солидные деньги, как для пятилетке.

На фото, к слову, Табриз довольно улыбается, сжимая денежную купюру в руке. Сын Билык и Ахмадова запечатлен стоящим босиком на прозрачном стуле. Наряд мальчика состоит из обычных джинсовых бридж и милой голубой футболки.





К слову, копить деньги Табриз не стал. После завершения съемки он вместе с отцом поехал за покупками. Как рассказал Ахмадов в соцсетях, ребенок приобрел на честно заработанные деньги пастилу, робота-трансформера, а также игрушку с популярным персонажем зарубежного мультфильма — смурфиком.

Вероятно, это первый, но далеко не последний гонорар юной фотомодели.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Ирина Билык решила развестись со своим третьим мужем Асланом Ахмадовым. В чем причина такого поведения, читайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали про откровения певицы насчет её семьи и личной жизни. Так, среди прочего, Билык призналась, что имеет психически нездорового брата. Детали — в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!