Первый в жизни гонорар: сколько заплатили пятилетнему сыну Ирины Билык

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Вечканова Елена
Дети Ирины Билык
способны похвалиться невероятной работоспособностью. Как минимум, младший сын певицы Табриз, которому исполнилось пять. По информации "24 канала", на днях мальчик
сумел заработать свой первый в жизни гонорар.
Ирина Билык со своим сыном Табризом. Фото: Instagram
В отличие от
своего старшего брата, 22-летнего Глеба, Табриз обожает фотографироваться и
работать на публику. Ирина Билык не запрещает сыну участвовать в фотосъемках, и
вот его усилия наконец-то были вознаграждены.
Как похвастался в
Instagram отец Табриза, российский фотограф и
продюсер Аслан Ахмадов, мальчишке удалось заполучить тысячу гривен в качестве
оплаты за участие в съемке. Солидные деньги, как для пятилетке.
На фото, к слову, Табриз довольно улыбается, сжимая денежную купюру в руке. Сын Билык и Ахмадова запечатлен стоящим босиком на прозрачном стуле. Наряд мальчика состоит из обычных джинсовых бридж и милой голубой футболки.
К слову, копить деньги Табриз не стал. После завершения съемки он вместе с отцом поехал за покупками. Как рассказал Ахмадов в соцсетях, ребенок приобрел на честно заработанные деньги пастилу, робота-трансформера, а также игрушку с популярным персонажем зарубежного мультфильма — смурфиком.
Вероятно, это первый, но далеко не последний гонорар юной фотомодели.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что Ирина Билык решила развестись со своим третьим мужем Асланом Ахмадовым. В чем причина такого поведения, читайте в нашем материале.
Также на портале мы рассказывали про откровения певицы насчет её семьи и личной жизни. Так, среди прочего, Билык призналась, что имеет психически нездорового брата. Детали — в нашей публикации.
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