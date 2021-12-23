logo

BTC/USD

50789.41

ETH/USD

4108.43

LTC/USD

164.06

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Почему Пенелопа Крус запретила детям пользоваться соцсетями
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Пенелопа Крус запретила детям пользоваться соцсетями

Испанская актриса Пенелопа Крус запрещает детям пользоваться социальными сетями: в чем причина такого решения

23 декабря 2021, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

47-летняя популярная актриса, звезда фильма "Бандитки" и "Эскобар" Пенелопа Крус и ее супруг Хавьер Бардем запретили своим детям использовать смартфоны и социальные сети.

Почему Пенелопа Крус запретила детям пользоваться соцсетями

Пенелопа Крус (фото из открытых источников)

Как сообщает издание CBS, голливудская знаменитость хочет таким образом сохранить психическое здоровье своих наследников, поскольку считает, что подростки в интернете не защищены. 

"Мир как будто бы проводит над ними какой-то эксперимент. Для них нет защиты, для их мозга, который все еще развивается", — отметила Пенелопа Крус.

Супруг актрисы полностью поддерживает это решение, поэтому они позволят детям зарегистрироваться в социальных сетях только после 16 лет. 

А сейчас 10-летний Леонардо и 8-летняя Луна прекрасно обходятся и одними просмотрами мультфильмов в интернете, по словам Пенелопы Крус, в детстве для нее это было невероятным счастьем, поэтому она не стала ограничивать в этом своих детей.

Напомним, что социальной сети Instagram пришлось извиниться за удаление постера нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери", в котором снялась актриса Пенелопа Крус. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка, звезда фильмов "Аквамен" и "Кроличья нора" Николь Кидман заявила, что не разрешит своим дочерям заводить странички в социальной сети Instagram. В чем причина?

Читайте также, что 24-летняя модель Хейли Бибер стала звездой нового выпуска модного журнала Harper's Bazaar, в котором рассказала, почему ограничила для себя пользование одной из самых популярных социальных сетей — Instagram. Знаменитость отметила, что заходит туда только два дня в неделю.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/news/penelope-cruz-parallel-mothers-pedro-almodovar/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!