Почему Пенелопа Крус запретила детям пользоваться соцсетями

47-летняя популярная актриса, звезда фильма "Бандитки" и "Эскобар" Пенелопа Крус и ее супруг Хавьер Бардем запретили своим детям использовать смартфоны и социальные сети.

Пенелопа Крус (фото из открытых источников)

Как сообщает издание CBS, голливудская знаменитость хочет таким образом сохранить психическое здоровье своих наследников, поскольку считает, что подростки в интернете не защищены.

"Мир как будто бы проводит над ними какой-то эксперимент. Для них нет защиты, для их мозга, который все еще развивается", — отметила Пенелопа Крус.

Супруг актрисы полностью поддерживает это решение, поэтому они позволят детям зарегистрироваться в социальных сетях только после 16 лет.

А сейчас 10-летний Леонардо и 8-летняя Луна прекрасно обходятся и одними просмотрами мультфильмов в интернете, по словам Пенелопы Крус, в детстве для нее это было невероятным счастьем, поэтому она не стала ограничивать в этом своих детей.

Напомним, что социальной сети Instagram пришлось извиниться за удаление постера нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери", в котором снялась актриса Пенелопа Крус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка, звезда фильмов "Аквамен" и "Кроличья нора" Николь Кидман заявила, что не разрешит своим дочерям заводить странички в социальной сети Instagram. В чем причина?

Читайте также, что 24-летняя модель Хейли Бибер стала звездой нового выпуска модного журнала Harper's Bazaar, в котором рассказала, почему ограничила для себя пользование одной из самых популярных социальных сетей — Instagram. Знаменитость отметила, что заходит туда только два дня в неделю.

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