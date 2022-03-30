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Почему в Китае начали удалять все фильмы с Киану Ривзом

Китайские стриминговые площадки удаляют с сервером фильмы, в котором участвует актер Киану Ривз: что произошло

сегодня, 02:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Стриминговые платформы в Китае изъяли из просмотра все киноленты с 57-летней звездой "Матрицы" Киану Ривзом. Такую информацию сообщает издание Reuters.

Почему в Китае начали удалять все фильмы с Киану Ривзом

Киану Ривз (фото из открытых источников)

Как оказалось, голливудского актера стали критиковать за то, что он взял участие в концерте, посвященном Тибету, который был организован некоммерческой организацией, основанной духовным лидером Далай-ламой XIV. Дело в том, что последователем тибетского буддизма обвиняется Пекином в разжигании сепаратизма в Тибете.

В знак протеста, китайские платформы, в частности Tencent Video и iQiyi удалили уже почти 20 кинокартин, где участвует Киану Ривз, в том числе легендарную "Матрицу" и "Джона Уика".

К слову, в начале текущего года известный актер попал под жесткую волну критики со стороны китайских пользователей соцсетей после того, как выяснилось, что он собирается в начале марта посетить концерт.

Отметим, что Далай-лама является беженцем уже около 60 лет. После антикитайского восстания он был изгнан из Тибета в Индию, где вплоть до 2011 года являлся фактическим главой Тибетского правительства в изгнании.

Напомним, группы китайскихнационалистов угрожали бойкотировать "Воскресение Матрицы", четвертую часть научно-фантастической франшизы, в ответ на то, что Киану Ривз присоединился к благотворительному концерту, организованному Tibet House US.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 57-летний актер, звезда фильмов "Матрица" и "Адвокат дьявола" Киану Ривз рассказал, как ему удается выглядеть намного младше своих лет.

Читайте также, актер Киану Ривз сообщил, что формально женат на известной актрисе.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/keanu-reeves-axed-by-chinese-video-platforms-after-tibet-concert-2022-03-25/
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