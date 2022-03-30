Почему в Китае начали удалять все фильмы с Киану Ривзом

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Светлана Шкурупий
Стриминговые
платформы в Китае изъяли из просмотра все киноленты с 57-летней звездой
"Матрицы" Киану Ривзом. Такую информацию сообщает издание Reuters.
Киану Ривз (фото из открытых источников)
Как
оказалось, голливудского актера стали критиковать за то, что он взял участие в
концерте, посвященном Тибету, который был организован некоммерческой организацией,
основанной духовным лидером Далай-ламой XIV. Дело в том, что последователем
тибетского буддизма обвиняется Пекином в разжигании сепаратизма в Тибете.
В
знак протеста, китайские платформы, в частности Tencent Video и iQiyi удалили
уже почти 20 кинокартин, где участвует Киану Ривз, в том числе легендарную "Матрицу"
и "Джона Уика".
К
слову, в начале текущего года известный актер попал под жесткую волну критики
со стороны китайских пользователей соцсетей после того, как выяснилось, что он
собирается в начале марта посетить концерт.
Отметим,
что Далай-лама является беженцем уже около 60 лет. После антикитайского
восстания он был изгнан из Тибета в Индию, где вплоть до 2011 года
являлся фактическим главой Тибетского правительства в изгнании.
Напомним,
группы китайскихнационалистов угрожали бойкотировать "Воскресение Матрицы", четвертую
часть научно-фантастической франшизы, в ответ на то, что Киану Ривз
присоединился к благотворительному концерту, организованному Tibet House US.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 57-летний актер, звезда фильмов
"Матрица" и "Адвокат дьявола" Киану Ривз рассказал, как ему
удается выглядеть намного младше своих лет.
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