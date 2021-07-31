Потап признался, сколько хочет детей от Насти Каменских



















40-летний украинский артист Потап, который недавно "забыл" кто такая Тина Кароль, заговорил о детях и рассказал, что для него семья — самое важное в жизни.

Потап / @instagram.com/realpotap/

Потап стал гостем программы "29 вопросов от Люкс ФМ", в котором рассказал о своей работе, отдыхе, творчестве и личной жизни. Артист признался, что планирует стать многодетным отцом, поэтому хочет в общем 5 детей, но готов пока начать с двух.

"Вообще, еще хочу 4 детей. Но начнем с 2. В общем я хочу 5 детей" — отметил Потап.

Также продюсер подчеркнул, что него семья — самое важное в жизни и ради нее он готов пожертвовать своей карьерой.

Отметим, что в 2000 году Потап женился на Ирине Горовой, с которой они вместе создали продюсерский центр MOZGI Entertainment, несколько музыкальных проектов, получили множество премий и наград. У пары родился сын Андрей, которому уже 13 лет. Но в 2014 году знаменитости официально развелись, однако, сумели сохранить дружеские отношения.

А в мае 2019 года Потап связал себя узами брака с коллегой по сцене Настей Каменских. Супруги очень счастливы и вскоре надеются на пополнение в семье.

Напомним, что возлюбленная Потапа Настя Каменских вручила на день рождение мужу необычный подарок — картину-коллаж с его портретом. Произведение изготовлено из маленьких лоскутков журналов и распечаток. Потап пообещал, что эта работа станет обложкой его будущего альбома, посвященного сорокалетию рэпера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что музыкальный продюсер Потап признался, нашли его возлюбленная Настя Каменских общий язык с его сыном Андреем.

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