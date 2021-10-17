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«Повышаем охваты»: Регина Тодоренко снялась в белье (ФОТО)

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко опубликовала откровенную фотографию, блеснув стройной фигурой

сегодня, 22:15
Автор:

Светлана Шкурупий

31-летняя популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко, как и обещала, опубликовала фотографию в нижнем белье.

«Повышаем охваты»: Регина Тодоренко снялась в белье (ФОТО)

Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что таким образом хочет привлечь внимание своей аудитории, написав, что не понимает политику социальной сети, ведь "голые" посты почему-то набирают намного больше охвата, чем публикации с благотворительностью.

Регина Тодоренко позирует на кровати в комплекте нижнего белья телесного цвета, продемонстрировав свою стройную талию и подтянутые ножки.

«Повышаем охваты»: Регина Тодоренко снялась в белье (ФОТО) - фото 2

За два дня ее публикация собрала более 165 тысяч лайков и множество комментариев: "Сейчас только полуголые фото заходят. Чем сексуальнее, тем лучше. Деградация на лицо", "Хорошо выглядите", "Да, к сожалению, сейчас все только через какой-то хайп", "Красивая фигура", — пишут фолловеры.

Напомним, что певица и экс-ведущая программы "Орел и Решка" Регина Тодоренко рассказала подписчикам, что у нее неизлечимая болезнь - витилиго, но она пытается ее устранить. У знаменитости на ноге было белое пятно, в которое ей будут колоть плазму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одель Линдси Пэлас, которая регулярно сияет на страницах мужских журналов, решила показать поклонникам себя реальную, без тонны фотошопа. Конечно же, не обошлось без крошечного бикини. Кадры собрали более 178 000 лайков и почти 3000 комментариев с комплиментами.

Читайте также, 35-летняя популярная актриса, звезда "Трансформеров" и "Черепашек-ниндзя" Меган Фокс поделилась с поклонниками"горячими" кадрами, на которых позирует вместе со своим бойфрендом Колсоном Бейкером.


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