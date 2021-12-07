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Позитив признался, ходит ли на свидания после развода

Алексей Завгородний, более известный как Позитив, рассказал, что у него происходит в личной жизни после развода

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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32-летний экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) рассказал, что у него происходит на личном фронте после развода с супругой Анной. Об этом сообщает "Новый канал".

Позитив признался, ходит ли на свидания после развода

Позитив признался, ходит ли на свидания (фото из открытых источников)

Украинский исполнитель признался, что посвятил себя творчеству и сейчас занят написанием сольного альбома. По его словам, свидания у него происходят только с музыкой и студией, но если кто-то пригласит его хорошо провести время, то он с удовольствием согласиться.

Позитив отметил, что не находится в активном поиске и не чувствует себя одиноким, а наоборот, ему вполне комфортно, потому что сейчас у него есть время заняться исключительно собой. 

"В отношениях делишь и время, и энергию 50 на 50. А теперь все чуть иначе", – подытожил Алексей Завгородний.

Напомним, что слухи о разводе украинского исполнителя Алексея Завгороднего с женой Анной Андрийчук появились еще в конце 2020 года, но пара никак не комментировала эту информацию. Только в апреле текущего года Анна нарушила молчание и призналась, что их 13-летний брак распался и поблагодарила экс-возлюбленного за колоссальный опыт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 30-летняя российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева и ее 27-летний супруг Элджей официально подтвердили слухи о своем расставании, которые ходили в сети на протяжение нескольких месяцев. 

Читайте также, что певица SLAVIA и украинский артист Михаил Хома, более известный поклонникам как Дзидзьо, решили развестись после 20 лет отношений. Супруга исполнителя призналась, что длительное время находилась в его тени, она поддерживала карьеру возлюбленного и занималась домом, но в один момент поняла, что теряет себя.


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Источник: https://novy.tv/ru/de-logika/news/2021/12/06/pozitiv-o-lichnoj-zhizni-posle-razvoda/
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