Позитив признался, ходит ли на свидания после развода

32-летний экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) рассказал, что у него происходит на личном фронте после развода с супругой Анной. Об этом сообщает "Новый канал".

Позитив признался, ходит ли на свидания (фото из открытых источников)

Украинский исполнитель признался, что посвятил себя творчеству и сейчас занят написанием сольного альбома. По его словам, свидания у него происходят только с музыкой и студией, но если кто-то пригласит его хорошо провести время, то он с удовольствием согласиться.

Позитив отметил, что не находится в активном поиске и не чувствует себя одиноким, а наоборот, ему вполне комфортно, потому что сейчас у него есть время заняться исключительно собой.

"В отношениях делишь и время, и энергию 50 на 50. А теперь все чуть иначе", – подытожил Алексей Завгородний.

Напомним, что слухи о разводе украинского исполнителя Алексея Завгороднего с женой Анной Андрийчук появились еще в конце 2020 года, но пара никак не комментировала эту информацию. Только в апреле текущего года Анна нарушила молчание и призналась, что их 13-летний брак распался и поблагодарила экс-возлюбленного за колоссальный опыт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 30-летняя российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева и ее 27-летний супруг Элджей официально подтвердили слухи о своем расставании, которые ходили в сети на протяжение нескольких месяцев.

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