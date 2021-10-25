Список от Пэрис Хилтон: какие подарки звезда хочет на свадьбу

40-летняя светская львица Пэрис Хилтон активно готовится к свадьбе, которая должна состояться в следующем месяце. Знаменитость даже подготовила список подарков, которые хочет получить от гостей.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Американская звезда пожелала, например, поднос от французской компании Christofle, стоимостью 985 долларов (26 тыс. гривен), рамку из серебра от итальянского бренда Buccellatti за 3200 долларов (около 85 тыс. гривен), а еще хрустальный подсвечник от марки Baccarat за 129 тыс. гривен и многое другое. В целом стоимость подарков составляет более 60 тысяч долларов (более 1,5 млн гривен).

Пэрис Хилтон охотно делится деталями свадьбы, недавно она сказала, что за три дня праздника планирует сменить 10 платьев.

Напомним, что предложение руки и сердца светская львица Пэрис Хилтон получила от своего возлюбленного Картера Реума в феврале текущего года. И несмотря на то, что они встречались до помолвки несколько месяцев, это не помешало им перейти на новый уровень отношений. Жених подарил звезде кольцо с бриллиантом за два миллиона долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Пэрис Хилтон хочет, чтобы ее свадьба стала самой роскошной в Голливуде, поэтому не собирается экономить на мероприятии. Подготовку к роскошному торжеству она хочет показать в своем выпуске реалити-шоу Paris in Love.

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