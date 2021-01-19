Украинская певица рассказала об изменах и побоях бывшего мужа



















Известная 33-летняя артистка Анастасия Приходько, которая недавно вызвала полицию для собственной дочери, рассказала о жизни с гражданским мужем Нуриком Кухилавой. Певица призналась, почему ушла от экс-возлюбленного.

Анастасия Приходько / фото: facebook.com/anastasiyaprykhodko

В программе "Невероятная правда о звездах" исполнительница рассказала, что ее бывший супруг отличался неадекватным поведением, агрессией, вызванными алкогольным опьянением. По словам Анастасии, абхазский бизнесмен ей часто изменял, но она узнала об этом слишком поздно.

"Измены были на постоянной основе. Я даже сама нашла переписку в его телефоне", — вспоминает украинская исполнительница.

Но Анастасия очень хотела сохранить семью, поэтому закрывала глаза на такое поведение бывшего возлюбленного, ведь с Нуриком Кухилавой она воспитывала маленькую дочь Нану. Однако, после того, как он впервые поднял руку на ребенка, певица решила, что с нее хватит и закончила эти отношения.

По словам Приходько, она подумала, какой будет жизнь ее дочери, если отец такой агрессивный и неуравновешенный, а мать будет постоянно в слезах. Сейчас она с гражданским мужем не общается, как и ее 10-летняя дочь Нана.

Известно, что после разрыва с абхазским бизнесменом артистка в 2013 году вышла замуж за Александра Приходько, которому родила сына и наслаждается с ним спокойной и счастливой семейной жизнью.

Напомним, украинский музыкант Сергей Бабкин, который вместе со своей супругой Снежаной уже 11 лет и воспитывает троих детей, откровенно рассказал, как однажды изменил своей возлюбленной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сын Виктора Павлика рассказал, как ему удалось вымолить прощение жены после измены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!