«Все время стеснялась»: Дорофеева рассказала о своих комплексах

31-летняя популярная артистка, экс-участница группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева снялась для нового выпуска Vogue Украина и рассказала о своих комплексах.

Дорофеева рассказала о своих комплексах / фото: @nadyadorofeeva

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась несколькими фотографиями, сделанными для журнала, отметив, что испытала большое удовольствие, увидев на страницах глянца новую себя. А также она дала интервью, в котором рассказала, какие комплексы по поводу внешности когда-то испытывала.

Знаменитость призналась, что долгое время стеснялась своей худобы, поэтому предпочитала ходить в объемной спортивной одежде. А также комплексовала по поводу небольшой груди, потому что считала, что у исполнительницы поп-музыки должен быть пышный бюст. Но где-то в 28 лет она поняла, что с ее телом все хорошо.

"Все время стеснялась. Боже, это так глупо! Мне нравится, как меняется мир, нравится, когда девушки делятся своими историями и пишут о том, как важно себя принимать", — отметила Дорофеева.

Публикация артистки за сутки собрала более 140 тысяч лайков и множество комментариев: "Такая сильно красивая", "Какие красивые фотки", "Гордость Украины", "Woww", "Лучшая", "Шикарная и самая лучшая", — написали фолловеры.





Напомним, что популярная исполнительница Надежда Дорофеева прогулялась по Киеву в новом костюме от грузинского дизайнера David Koma, похваставшись своими стройными ногами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная украинская исполнительница, экс-участница "Время и Стекло" Надежда Дорофеева кардинально сменила прическу.

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