DARA публично унизила Киркорова: что сказала победительница Евровидения-2026

Болгарская певица DARA, принесшая своей стране первую победу на Евровидении-2026, прокомментировала заявления российского певца Филиппа Киркорова, приписавшего этот успех себе.

Болгарская певица DARA после победы на Евровидении. Фото: Instagram / darnadude

27-летняя Дарина Николаева Йотова, известная под сценическим именем DARA, одержала победу на Евровидении в Вене с композицией Bangaranga. Вскоре после финала Киркоров опубликовал в соцсетях сообщение, в котором заявил, что именно его усилия помогли Болгарии вернуться на конкурс после многолетнего перерыва и получить исторический результат.

"Благодаря мне Болгария приняла участие в Евровидении и победила. Я выиграл этот конкурс... И я понимаю, что если бы не было меня, Кати, Эмила Кошлукова и инвестора, этой победы не было бы", – заявил Киркоров.

DARA прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что не намерена разрешать ложным утверждением распространяться без ответа.

"Никогда не позволю слухам жить своей жизнью. Это как москиты", — заявила болгарская певица в соцсетях

Она подчеркнула, что песня Bangaranga была создана еще в 2023 году во время творческого проекта Sofia Songwriting Camp. По словам артистки, успех стал результатом работы международной команды музыкантов, продюсеров и организаторов из Болгарии, Греции, Польши, Украины и других стран.

Особое внимание обратило на то, что среди людей, которым DARA выразила благодарность за победу, имя Киркорова не упоминалось. В то же время она отметила вклад лейбла Virginia Records, авторов песни, представителей Болгарского национального телевидения и режиссера конкурсного номера Фредрика Бенке Ридмана.

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