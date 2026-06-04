DARA публічно принизила Кіркорова: що сказала переможниця Євробачення-2026

Болгарська співачка DARA, яка принесла своїй країні першу перемогу на Євробаченні-2026, прокоментувала заяви російського співака Філіпа Кіркорова, який приписав цей успіх собі.

Болгарська співачка DARA після перемоги на Євробаченні. Фото: Instagram / darnadude

27-річна Даріна Ніколаєва Йотова, відома під сценічним ім’ям DARA, здобула перемогу на Євробаченні у Відні з композицією Bangaranga. Незабаром після фіналу Кіркоров опублікував у соцмережах допис, у якому заявив, що саме його зусилля допомогли Болгарії повернутися на конкурс після кількарічної перерви та здобути історичний результат.

"Завдяки мені Болгарія взяла участь у Євробаченні і перемогла. Я виграв цей конкурс... І я розумію, що якби не було мене, Каті, Еміла Кошлукова та інвестора, цієї перемоги не було б", – заявив Кіркоров.

DARA прокоментувала ситуацію, наголосивши, що не має наміру дозволяти неправдивим твердженням поширюватися без відповіді.

"Ніколи не дозволю чуткам жити своїм життям. Це як москіти", — заявила болгарська співачка у соцмережах

Вона підкреслила, що пісня Bangaranga була створена ще у 2023 році під час творчого проєкту Sofia Songwriting Camp. За словами артистки, успіх став результатом роботи великої міжнародної команди музикантів, продюсерів та організаторів з Болгарії, Греції, Польщі, України та інших країн.

Особливу увагу привернуло те, що серед людей, яким DARA висловила подяку за перемогу, ім’я Кіркорова не згадувалося. Натомість вона відзначила внесок лейблу Virginia Records, авторів пісні, представників Болгарського національного телебачення та режисера конкурсного номера Фредріка Бенке Рідмана.

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