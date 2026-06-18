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5 из 6 детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказываются от фамилии отца

Шайло, Захара, Мэддокс и другие дети Анджелины Джоли и Брэда Питта все чаще отказываются от фамилии отца.

18 июня 2026, 16:45
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Slava Kot

Голливудская история развода Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже почти 10 лет и все больше детей бывших супругов публично или официально отказываются от фамилии отца. 5 из 6 детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказались от фамилии последнего.

5 из 6 детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказываются от фамилии отца

Свадьба Джоли и Питта в 2014 году. Фото: People

Впервые публично об отказе от фамилии "Питт" в пользу "Джоли" заявила Шайли в 2024 году. После достижения совершеннолетия она официально забрала часть фамилии отца в своем имени.

Захара также публично представлялась как Захара Джоли, а теперь подала документы для официального оформления смены фамилии.

"Мне просто показалось, что эта фамилия больше символизирует меня, и я больше горжусь ею, чем фамилией моего отца. Для меня, если у вас есть один из родителей, который выполняет всю тяжелую работу... вполне логично иметь имя, которое символизирует его", — пояснила Захара.

Старший сын Мэддокс уже неоднократно появлялся в профессиональных проектах под фамилией Джоли. Вивьен использовала имя "Вивьен Джоли" во время театральных и творческих проектов, а Нокс в некоторых случаях также не использует фамилию отца.

Таким образом, по меньшей мере четверо детей супругов уже дистанцировались от фамилии Питта, а в отношении еще одного сына существуют неподтвержденные сообщения в СМИ. Хотя следует заметить, что не все эти изменения были оформлены юридически.

Аналитики шоу-бизнеса связывают такие решения с последствиями конфликта между Джоли и Питтом после их громкого развода в 2016 году. Тогда между бывшими супругами начались многолетние судебные споры по поводу опеки над детьми и общего имущества. Особое внимание привлек инцидент на борту частного самолета в 2016 году, после которого против Питта проводили проверку по подозрениям в неподобающем обращении с детьми.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей (трое приемных и трое биологических):

  • — Меддокс Шиван – родился в 2001 году, усыновлен из Камбоджи
  • — Пакс Тьен – родился в 2003 году, усыновлен из Вьетнама
  • — Захара Марли – родилась в 2005 году, удочерена из Эфиопии
  • — Шайло Нувель – биологическая дочь, родившаяся в 2006 году
  • — Вивьен Маршелин – биологическая дочь, родившаяся в 2008 году
  • — Нокс Леон – биологический сын, родившийся в 2008 году

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелине Джоли исполнилось 51. Как сменялась актриса на протяжении карьеры в кино.

Также "Комментарии" писали, что 17-летний сын Джоли выкрасил волосы в розовый цвет: как выглядит.



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