5 из 6 детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказываются от фамилии отца

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Голливудская история развода Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже почти 10 лет и все больше детей бывших супругов публично или официально отказываются от фамилии отца. 5 из 6 детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказались от фамилии последнего.
Свадьба Джоли и Питта в 2014 году. Фото: People
Впервые публично об отказе от фамилии "Питт" в пользу "Джоли" заявила Шайли в 2024 году. После достижения совершеннолетия она официально забрала часть фамилии отца в своем имени.
Захара также публично представлялась как Захара Джоли, а теперь подала документы для официального оформления смены фамилии.
Старший сын Мэддокс уже неоднократно появлялся в профессиональных проектах под фамилией Джоли. Вивьен использовала имя "Вивьен Джоли" во время театральных и творческих проектов, а Нокс в некоторых случаях также не использует фамилию отца.
Таким образом, по меньшей мере четверо детей супругов уже дистанцировались от фамилии Питта, а в отношении еще одного сына существуют неподтвержденные сообщения в СМИ. Хотя следует заметить, что не все эти изменения были оформлены юридически.
Аналитики шоу-бизнеса связывают такие решения с последствиями конфликта между Джоли и Питтом после их громкого развода в 2016 году. Тогда между бывшими супругами начались многолетние судебные споры по поводу опеки над детьми и общего имущества. Особое внимание привлек инцидент на борту частного самолета в 2016 году, после которого против Питта проводили проверку по подозрениям в неподобающем обращении с детьми.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей (трое приемных и трое биологических):
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелине Джоли исполнилось 51. Как сменялась актриса на протяжении карьеры в кино.
Также "Комментарии" писали, что 17-летний сын Джоли выкрасил волосы в розовый цвет: как выглядит.