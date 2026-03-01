Минуту памяти Брижит Бардо освистали на премии "Сезар": что произошло (ВИДЕО)

Брижит Бардо. Фото: Associated Press

Во время церемонии вручения французской кинопремии "Сезар" в Париже минута памяти легендарной актрисы Брижит Бардо вызвала противоречивую реакцию зала. Хотя часть зрителей аплодировала, однако от других звучали свист и возгласы "расистка", прервавшие атмосферу официального траура.

Во время минуты молчания в честь умершей в декабре прошлого года Брижит Бардо организаторы кинопремии "Сезар" показали видео с кадрами культовых картин актрисы, среди которых "И Бог сотворил женщину" и "Презрение". Именно эти роли сделали Бардо символом французского кино 1950-60-х годов и превратили ее в международный секс-символ.

Именно в этот момент часть зрителей встретила клип освистыванием, а также резкими возгласами в сторону Брижит Бардо.

После завершения актерской карьеры в начале 1970-х Бардо все чаще оказывалась в центре скандалов. Сначала она активно занималась защитой прав животных, но впоследствии ее публичные заявления приобрели резко политический характер. В книге "Плач в тишине", изданной в 2003 году, актриса высказывалась против "исламизации Франции" и резко высказывалась о геях и лесбиянках. Французские суды неоднократно признавали ее виновной в разжигании расовой ненависти.

