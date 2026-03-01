Хвилину пам’яті Бріжит Бардо освистали на премії "Сезар": що сталося (ВІДЕО)

Під час церемонії вручення французької кінопремії "Сезар" у Парижі хвилина пам’яті легендарної акторки Бріжит Бардо викликала суперечливу реакцію залу. Хоч частина глядачів аплодувала, однак від інших лунали свист та вигуки "расистка", що перервали атмосферу офіційної жалоби.

Бріжит Бардо. Фото: Associated Press

Під час хвилини мовчання на честь померлої у грудні минулого року Бріжит Бардо організатори кінопремії "Сезар" показали відео з кадрами культових стрічок акторки, серед яких "І Бог створив жінку" та "Зневага". Саме ці ролі зробили Бардо символом французького кіно 1950–60-х років і перетворили її на міжнародний секс-символ.

Саме в цей момент частина глядачів зустріла кліп освистуванням, а також різкими вигуками у бік Бріжит Бардо.

Після завершення акторської кар’єри на початку 1970-х років Бардо дедалі частіше опинялася в центрі скандалів. Спочатку вона активно займалася захистом прав тварин, але згодом її публічні заяви набули різко політичного характеру. У книзі "Плач у тиші", виданій 2003 року, акторка висловлювалася проти "ісламізації Франції" та різко висловлювалася про геїв і лесбійок. Французькі суди неодноразово визнавали її винною у розпалюванні расової ненависті.

