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Бешенные суммы: у каких звезд самая дорогая реклама в Instagram

Опубликован рейтинг мировых знаменитостей, у которых реклама в социальной сети Instagram стоит бешенных денег

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Одной из самых популярных социальных сетей, которыми пользуются мировые знаменитости, является Instagram. С ее помощью звезды не только делятся своими достижениями, личными фотографиями, но и зарабатывают деньги. И как оказывается, довольно большие.

Бешенные суммы: у каких звезд самая дорогая реклама в Instagram

У каких звезд самая дорогая реклама в Instagram (фото из открытых источников)

Аналитики компании Hopper HQ, специализирующая на соцсетях, подвела итоги прошлого года и определила мировых знаменитостей, которые берут за свою рекламу в Instagram огромные суммы. И первое место в рейтинге занял известный футболист Криштиану Роналду. За его жизнью наблюдает более 388 миллионов людей и один спонсорский пост на его странице будет стоить около 1,6 миллиона долларов. 

Вторая строчка в списке оказалась у Дуэйна "Скалы" Джонсона. На него в соцсети подписано 289 миллионов фолловеров и за публикацию рекламного характера актер берет около 1,523 миллиона долларов. 

И тройку лидеров по самой дорогой рекламе в Instagram замкнула американская исполнительница Ариана Гранде. У нее также 289 миллионов подписчиков, а ее спонсорский пост будет стоить 1,150 миллиона долларов.

Чуть меньше реклама в социальной сети стоит на страничках Кайли Дженнер (1,494 млн долларов), Селены Гомес (1,468 млн долларов) и Ким Кардашьян (1,419 млн долларов).

Напомним, что социальная сеть Instagram, которая является одной из самых популярных в мире, назвала ТОП-10 публикаций, набравших за 2021 год наибольшее количество лайков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что журналисты выяснили, сколько стоили на Новый год корпоративы популярных украинских артистов. 

Читайте также, что полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram.


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Источник: https://www.justjared.com/2022/01/10/dwayne-the-rock-johnson-dethroned-as-instagrams-estimated-highest-paid-celebrity-for-sponsored-posts-see-whos-number-1-now/
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