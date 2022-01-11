Бешенные суммы: у каких звезд самая дорогая реклама в Instagram

Одной из самых популярных социальных сетей, которыми пользуются мировые знаменитости, является Instagram. С ее помощью звезды не только делятся своими достижениями, личными фотографиями, но и зарабатывают деньги. И как оказывается, довольно большие.

У каких звезд самая дорогая реклама в Instagram (фото из открытых источников)

Аналитики компании Hopper HQ, специализирующая на соцсетях, подвела итоги прошлого года и определила мировых знаменитостей, которые берут за свою рекламу в Instagram огромные суммы. И первое место в рейтинге занял известный футболист Криштиану Роналду. За его жизнью наблюдает более 388 миллионов людей и один спонсорский пост на его странице будет стоить около 1,6 миллиона долларов.

Вторая строчка в списке оказалась у Дуэйна "Скалы" Джонсона. На него в соцсети подписано 289 миллионов фолловеров и за публикацию рекламного характера актер берет около 1,523 миллиона долларов.

И тройку лидеров по самой дорогой рекламе в Instagram замкнула американская исполнительница Ариана Гранде. У нее также 289 миллионов подписчиков, а ее спонсорский пост будет стоить 1,150 миллиона долларов.

Чуть меньше реклама в социальной сети стоит на страничках Кайли Дженнер (1,494 млн долларов), Селены Гомес (1,468 млн долларов) и Ким Кардашьян (1,419 млн долларов).

Напомним, что социальная сеть Instagram, которая является одной из самых популярных в мире, назвала ТОП-10 публикаций, набравших за 2021 год наибольшее количество лайков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что журналисты выяснили, сколько стоили на Новый год корпоративы популярных украинских артистов.

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