Известного голливудского актера окончательно выгнали из дома

Известного американского актера Мики Рурка официально выселили из дома в Лос-Анджелесе после судебного решения в пользу владельца недвижимости. Как пишет издание Page Six, резиденция актера на Дрексел-авеню теперь возвращена под контроль арендодателя Эрика Т. Голди.

Микки Рурк. Фото: EPA/UPG

Согласно судебным документам, решение было вынесено заочно Высшим судом округа Лос-Анджелес. Это означает, что актер не явился в суд или не подал официальный ответ на иск в установленные сроки.

Еще в декабре прошлого года владелец дома подал иск, требуя, чтобы Мики Рурк в течение трех дней уволил жилье или погасил задолженность за аренду в размере 59 100 долларов. Однако, как указывают документы, ситуацию урегулировать не удалось.

В январе папарацци заметили актера, когда он вывозил свои вещи из дома. На следующий день возле дома появился грузовик для перевозки имущества. После этого стало известно, что Рурк временно поселился в роскошной гостинице в Западном Голливуде, где стоимость номеров начинается от 550 долларов за ночь.

Ситуация привлекла внимание после того, как подруга актера Лия-Джоэль Джонс запустила кампанию по сбору средств на платформе GoFundMe. Целью было собрать 100 тысяч долларов, чтобы помочь избежать выселения. Однако сам Рурк публично отрицал свою причастность к этой инициативе.

"Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил ни одной проклятой милостыни. Я бы лучше сунул пистолет себе в задницу и нажал на курок. Это очень позорно", — заявил актер.

Его менеджерка Кимберли Гайнс заявила, что Рурк ожидает больших гонораров, ведь СМИ привлекли дополнительное внимание к актеру.

