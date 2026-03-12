logo

Известного голливудского актера окончательно выгнали из дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Известного голливудского актера окончательно выгнали из дома

Голливудского актера Микки Рурка официально выселили из дома из-за долга за аренду на более 59 тысяч долларов.

12 марта 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Известного американского актера Мики Рурка официально выселили из дома в Лос-Анджелесе после судебного решения в пользу владельца недвижимости. Как пишет издание Page Six, резиденция актера на Дрексел-авеню теперь возвращена под контроль арендодателя Эрика Т. Голди.

Известного голливудского актера окончательно выгнали из дома

Микки Рурк. Фото: EPA/UPG

Согласно судебным документам, решение было вынесено заочно Высшим судом округа Лос-Анджелес. Это означает, что актер не явился в суд или не подал официальный ответ на иск в установленные сроки.

Еще в декабре прошлого года владелец дома подал иск, требуя, чтобы Мики Рурк в течение трех дней уволил жилье или погасил задолженность за аренду в размере 59 100 долларов. Однако, как указывают документы, ситуацию урегулировать не удалось.

В январе папарацци заметили актера, когда он вывозил свои вещи из дома. На следующий день возле дома появился грузовик для перевозки имущества. После этого стало известно, что Рурк временно поселился в роскошной гостинице в Западном Голливуде, где стоимость номеров начинается от 550 долларов за ночь.

Ситуация привлекла внимание после того, как подруга актера Лия-Джоэль Джонс запустила кампанию по сбору средств на платформе GoFundMe. Целью было собрать 100 тысяч долларов, чтобы помочь избежать выселения. Однако сам Рурк публично отрицал свою причастность к этой инициативе.

"Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил ни одной проклятой милостыни. Я бы лучше сунул пистолет себе в задницу и нажал на курок. Это очень позорно", — заявил актер.

Его менеджерка Кимберли Гайнс заявила, что Рурк ожидает больших гонораров, ведь СМИ привлекли дополнительное внимание к актеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лысый Мики Рурк обеспокоил фанатов.

Также "Комментарии" писали, что Чак Норрис поделился фото из горного похода на пик Лассен в 85 лет.



Источник: https://pagesix.com/2026/03/10/celebrity-news/mickey-rourke-officially-kicked-out-of-la-home/
