Леся Никитюк прокомментировала участие в шоу "Холостячка"

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которую много поклонников хотели бы видеть в роли новой героини романтического шоу "Холостячка", рассказала, почему не станет принимать участие в проекте. Она объяснила фолловерам свое решение, упомянув известное произведение, передает "Гордон".

Леся Никитюк - фото из открытых источников

"Нет, я не будут принимать участие в шоу "Холостячка". Потому что мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и все видели. Спасибо. Ребятки, нет, я не пойду в "Холостячку". Нет!" – сказала телеведущая.

Напомним, что недавно подошел к концу популярный проект "Холостячка", главной героиней которого была украинская актриса Ксения Мишина. Сердце артистки пытались покорить 12 абсолютно разных мужчин. В финальной серии Мишина все-таки выбрала человека, с которым захотела построить отношения и крепкую семью. И заветное "да" от знаменитости услышал сценарист и комик Александр Эллерт.

Также известно, что ведущий романтического шоу "Холостячка" Григорий Решетник предлагал украинскую артистку Тину Кароль на роль главной героини второго сезона проекта. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей. На Тине Кароль шикарное платье с длинным разрезом на бедре, которое идеально подчеркивает ее стройные ножки. Свой пост Решетник подписал так: "Холостячка" 2 сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?".

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом, которому пришлось через многое пройти на своем карьерном пути. Однако сейчас он чувствует себя уверенно и готов поделиться своим опытом с теми, кто только делает первые шаги в предпринимательстве.









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