Леся Никитюк прокомментировала участие в шоу "Холостячка"

Язык
Coinspot 11.02.2021
BTC/USD
46188.82
ETH/USD
1778.67
LTC/USD
187.54
НБУ 11.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которую много поклонников хотели бы видеть в роли новой героини романтического шоу "Холостячка", рассказала, почему не станет принимать участие в проекте. Она объяснила фолловерам свое решение, упомянув известное произведение, передает "Гордон".
Леся Никитюк - фото из открытых источников
Напомним, что недавно подошел к концу популярный проект "Холостячка", главной героиней которого была украинская актриса Ксения Мишина. Сердце артистки пытались покорить 12 абсолютно разных мужчин. В финальной серии Мишина все-таки выбрала человека, с которым захотела построить отношения и крепкую семью. И заветное "да" от знаменитости услышал сценарист и комик Александр Эллерт.
Также известно, что ведущий романтического шоу "Холостячка" Григорий Решетник предлагал украинскую артистку Тину Кароль на роль главной героини второго сезона проекта. Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей. На Тине Кароль шикарное платье с длинным разрезом на бедре, которое идеально подчеркивает ее стройные ножки. Свой пост Решетник подписал так: "Холостячка" 2 сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?".
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что финалист "Холостячки" 32-летний Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом, которому пришлось через многое пройти на своем карьерном пути. Однако сейчас он чувствует себя уверенно и готов поделиться своим опытом с теми, кто только делает первые шаги в предпринимательстве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости